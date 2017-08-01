Будни важной службы

К сожалению, различные природные катаклизмы вносят свои коррективы в стабильную работу Каменских районных электросетей, начиная с катастрофического обледенения 2000-го и заканчивая уже привычными для нашего региона снегопадами и ливневыми дождями, сопровождающимися сильным ветром…

Особенно ощутимы перебои с электричеством в холодное время года. О том, как проходит подготовка районных сетей электроснабжения к осенне-зимнему периоду и какие меры предпринимаются коллективом в целях минимизации аварийных ситуаций, рассказал руководитель службы Сергей Заяц.

– Сергей Михайлович, на каком этапе находятся подготовительные работы?

– Если говорить в общем, то запланированные мероприятия на сегодняшний день выполнены более чем на 60%.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в целях надежного, бесперебойного, а главное – качественного обеспечения потребителей электрической энергии заменено 18 силовых трансформаторов. Не могу не отметить, что решению этого важного вопроса в последнее время уделяется большое внимание.

– Насколько я понимаю, именно надежность и качество вы ставите во главу угла?

– Совершенно верно. И вот вам еще один пример. На завершающей стадии находятся работы по монтажу выхода новой кабельной линии напряжением 10 киловольт с подстанции «Каменка», что позволит сделать более надежным электроснабжение жителей сел Подойма, Подоймица, Валя-Адынке, Константиновка и более качественным – для потребителей Рашково, Катериновки, Янтарного и Слобода-Рашково. Также подходят к завершению работы по капитальному ремонту электрических сетей по улице Пушкина.

Не могу не сказать и о положительной корректировке программы подготовки электроснабжающего хозяйства к осенне-зимнему периоду, касающейся городского микрорайона Антоновка. Дело в том, что первоначально в план нынешнего года входила реконструкция сетей только улицы Ленинградской. Однако принято решение, утвержденное министерством промышленности и регионального развития, согласно которому аналогичные мероприятия с заменой опор и неизолированного провода на изолированный самонесущий осуществляются еще на шести улицах – Кузнечной, Госпитальной, Чапаева, Кутузова, Горького и Калинина.

– Сама проживаю в этом районе, поэтому не могу не сказать о некоторых нареканиях со стороны отдельных граждан, вызванных отключениями электроэнергии во время проведения работ…

– Да, некоторые неудобства, к сожалению, в этом плане существуют. Но, как Вы сами понимаете, они вынужденные. К тому же мы прилагаем все усилия для того, чтобы свести их к минимуму.

– Каковы преимущества новой линии?

– Новая линия позволит минимизировать отключения во время проведения профилактических и ремонтных работ, а также практически исключит возникновение аварийных ситуаций при стихийных бедствиях – снегопадах и ливневых дождях, сопровождающихся сильным ветром.

– Поговорим о сроках завершения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду…

– Хочу сказать, что, несмотря на прямую зависимость нашей службы от погодных условий, мы всегда стараемся выполнять работы в плановом режиме, в полной мере осознавая, насколько высока их социальная значимость. И в нынешнем году коллектив приложит максимум усилий для того, чтобы все намеченное было исполнено в срок.

– Я понимаю, что работа по усовершенствованию системы электроснабжения района планомерная и проводится из года в год?

– Именно так. Несмотря на трудности экономического характера, которых избежать сегодня по известным причинам сложно, делается все возможное для того, чтобы предоставлять жителям района надежные и качественные услуги.

Беседовала Л. ЛУПАШКО, г.Каменка.