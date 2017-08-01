Глава государственной службы по культуре и историческому наследию Мария Кырмыз проинформировала Председателя Правительства о ходе подготовки мероприятий, приуроченных к 27-й годовщине образования республики.

Глава ведомства подчеркнула, что всего в рамках празднования Дня Республики с конца августа и до 5 сентября пройдет более 240 мероприятий республиканского значения. А в тех, которые состоятся 2 сентября, будет задействовано более тысячи артистов.

«Выступят самые яркие и одаренные коллективы Приднестровья. В том числе мы привлекли молодые коллективы – вокально-инструментальные, народные, образцовые, профессиональные. Участие в празднике примут и исполнители, которые стали лауреатами республиканских конкурсов», – подчеркнула Мария Кырмыз.

Начальник госслужбы также рассказала и о репетициях, которые проходят по установленному графику. Уже к концу нынешней недели планируют выпустить афиши с информацией о предстоящих праздничных мероприятиях. В электронном виде она уже доступна на официальном сайте государственной службы по культуре и историческому наследию.