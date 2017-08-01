В Правительстве представили проект закона «Об инвестиционной деятельности в ПМР». Он один из важнейших в повестке дня работы высшего исполнительного органа госвласти, отметил премьер-министр.

Современное и, главное, эффективное инвестиционное законодательство поможет привлечь иностранный капитал в республику. Оно должно максимально минимизировать риски для инвестора, при этом учитывая политическую непризнанность республики.

«Если мы просто возьмем за основу опыт других государств, нам надо ответить на вопрос: «Почему инвесторы придут в Приднестровье, а не в Казахстан и Россию, если условия схожи, и эти государства признаны?». Поэтому нам необходимо создать беспрецедентные гарантии для инвесторов, чтобы эти риски снизить и получить шансы для инвестиций», – сказал глава Правительства, открывая встречу.

Кроме того, считают в Правительстве, важно не только защитить тех, кто будет вкладывать в приднестровскую экономику, но и предоставить определённые льготы и преференции, которые покроют высокие риски.

«Все мы понимаем, что уровень инвестиционных рисков высок и высоки потребности инвесторов в части рентабельности капитала, в части инвестиций. Иными словами, чем больше рискуешь, тем больше отдача. Таковы правила экономики. И вот как раз за счет маневрирования налоговыми ставками и тарифами мы и можем повысить рентабельность капитала», – подчеркнул Александр Мартынов.

По данным минэкономразвития, за предыдущие годы объем инвестиций сократился. По сравнению с 2014 годом цифра упала на 31%. Доля инвестиций в ВВП составила 9,5%, хотя еще в 2015 году этот показатель был на уровне 14%. На ухудшение показателей оказали влияние сразу несколько факторов – это и внешнеполитические процессы, девальвационные процессы стран СНГ, снизилась деловая активность ввиду нестабильных условий осуществления деятельности.

«Отсутствие доступа к внешнему финансированию, ограниченность внутренних кредитных ресурсов, существенная налоговая нагрузка на ряд отраслей экономики. Данный момент учтен по фактическому состоянию дел и отражен в Концепции бюджетной и налоговой политики в части сокращения налоговой нагрузки», – сказал министр экономического развития.

Поэтому, чтобы создать благоприятные условия для притока инвестиций в Приднестровье, ведомство занялось реформированием законодательства в этой части. Был изучен опыт европейских стран, а также России, Казахстана и Киргизии. Все это собрали в один документ, добавив региональный компонент.

Предложено законодательно закрепить заключение между государством и инвестором договора, в соответствии с которым инвестору могут предоставляться дополнительные меры стимулирования. А в некоторых случаях будут предоставлены отдельные гарантии и дополнительные преференции.

«В рамках общеустановленного порядка инвестору предоставляются государственные гарантии и инвестиционные преференции: налоговые преференции в части уменьшения налогооблагаемой базы, снижения налоговых ставок, освобождения от уплаты налогов и таможенной пошлины. В рамках дополнительного стимулирования предлагается установление льготных ставок единого социального налога и льгот по плате за землю, предоставление государственных натурных грантов. Максимальный размер государственной поддержки – не более 30%», – констатировал глава минэкономразвития. Что же касается самого договора, то он будет заключаться между инвестором и Правительством и предусматривать обязательства сторон при совместной инвестиционной деятельности. Важно, отметил Сергей Оболоник, чтобы проект приводил к изменению ВВП либо к увеличению рабочих мест.

В ходе обсуждения в проект закона был внесен ряд поправок. В частности, Председатель Правительства поручил проработать все возможные варианты механизма обеспечения решений суда других стран по защите прав инвесторов в Приднестровье. В кратчайшие сроки в документ внесут правки и представят на ближайшем заседании Правительства.