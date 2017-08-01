Для более эффективной и прозрачной работы

Деятельность государственных унитарных предприятий обсудили в рамках совещания с первым заместителем Председателя Правительства Алевтиной Слинченко и зампредом по вопросам финансов Татьяной Кировой. Участие во встрече приняли также министр экономического развития Сергей Оболоник и приглашенный эксперт Виктор Добров.

Порядок работы ГУПов, имеющийся сегодня, признан неэффективным. Это подтвердили многочисленные проверки Счетной палаты. Действия организаций с такой формой собственности непрозрачны. Много вопросов в Правительстве вызывает и управление такими предприятиями.

«ГУП в большей части представляет бизнес с использованием госактивов. Совершенно очевидно, что в министерстве здравоохранения или в министерстве просвещения работают чиновники, а не бизнесмены, и поэтому возникает вопрос, насколько эффективно они могут управлять госбизнесом. Мы полгода анализируем работу, и на ряде предприятий отсутствуют бизнес-планы, нормальные стандарты корпоративного управления, что, в общем-то, напрямую сказывается на их эффективности, а в ряде случаев работа неэффективна вообще», – констатировал премьер–министр.

Для изменения ситуации министерством экономического развития был разработан комплекс мер, направленный на смену организационно-правовой формы, чтобы предприятия с приставкой «ГУП» были переведены в разряд «ЗАО».

ЗАО управляется, в том числе, советом директоров, существует ревизионная комиссия. Все это сказывается на эффективности деятельности компании и прозрачности ее действий.

Кроме того, планируется, чтобы ГУПы больше не относились к министерствам и ведомствам. После перерегистрации в новую организационно-правовую форму их акции будут переданы в управляющую компанию, которая и будет заниматься государственным бизнесом и как следствие – способствовать эффективной их деятельности, а значит увеличению количества рабочих мест и налогов в бюджет республики.

В ходе встречи Виктор Добров представил структуру управления в предлагаемой цепочке. Также был рассмотрен и список предприятий, которые первыми должны оказаться в составе управляющей компании.

Отметим, что в Российской Федерации такая форма, как ГУП, уже давно признана неэффективной. И в настоящий момент проходит работа по переводу госучреждений в другую организационно-правовую форму.