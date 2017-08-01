В Каменском районе завершена приемка образовательных учреждений к новому учебному году

Специальная комиссия в течение трех дней оценивала степень готовности школ и детских садов во всех населенных пунктах.

Городской центр развития ребенка – самое большое учреждение дошкольного образования района. Одна из наболевших проблем – износившиеся системы водоснабжения и водоотведения. При подготовке к новому учебному году за счет средств районного бюджета проблему решили. Отметила комиссия и изменения на игровых площадках. С помощью подручных средств здесь оборудованы уголки здоровья, интеллектуального и эстетического развития. Порадовало проверяющих и состояние городской молдавской школы. Ее капитальный ремонт закончили год назад. Особое внимание комиссия обращала на освещенность в классах, готовность отопительных систем и пищеблоков. Подводя итоги проверки школ района, врио начальника Каменского УНО Екатерина Назаренко отметила: «Объезд показал, что все образовательные учреждения готовы к новому учебному году. Вместе с тем, в трех из них спортивные залы находятся в аварийном состоянии, три работают на привозной воде, что значительно затрудняет приготовление пищи». Решить все эти проблемы планируется уже при подготовке к следующему учебному году.