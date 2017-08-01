Мы не сносим памятники, мы их восстанавливаем

Во вторник Администрацию Президента посетила делегация Республики Турция. В ее составе представители технической комиссии, которым предстоит изучить и оценить состояние архитектурного и военного памятника. Турецких специалистов встретил советник Президента ПМР Павел Прокудин, курирующий проведение работ, связанных с восстановлением Бендерской крепости и развитием туристического направления.

Договоренность о проведении совместных приднестровско-турецких мероприятий была достигнута в марте текущего года в ходе встречи Президента Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Молдове Хулуси Кылыч. Собеседники отмечали тогда исторически сложившуюся общность интересов двух государств.

Павел Прокудин выразил благодарность от имени руководства республики и всего приднестровского народа за то, что «в столь сжатые сроки удалось перейти от слов к делу, что свидетельствует о серьезных намерениях обоих государств». Он проинформировал турецких гостей о шагах, предпринятых приднестровской стороной: распоряжением Президента утвержден перспективный план развития Бендерской крепости на 2017-2019 годы. В текущем году за счет бывшей воинской части расширена ее туристическая зона.

На территории, ранее занимаемой боксами с тяжелой техникой, предполагается размещение гостинично-ресторанного комплекса и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Начало этой практике уже положено: на площадке Бендерской крепости был организован концерт молодежного симфонического оркестра, прибывшего из Молдовы. На днях там же прошел праздник, приуроченный ко Дню российского флага, а 29 августа состоятся тожества, посвященные полковому празднику 55-го пехотного Подольского полка.

Говоря о современном этапе истории крепости, ее возрождении, Павел Прокудин назвал ее одной из визитных карточек республики. При этом, подчеркнул советник, до 2006 года состояние ее было плачевным. «В 2006 году нынешний Президент, который в то время был министром внутренних дел, взялся за преобразования в крепости. Мероприятия были приурочены к 600-летию города Бендеры, юбилей которого состоялся в 2008 году», – напомнил Павел Прокудин. Оценивая проделанную в тот период работу, он отметил спешность ее проведения, отсутствие профильных специалистов и ограниченность финансовых возможностей. «Тем не менее, с 2007 года крепость была открыта для туристов – впервые за многовековую историю», – отметил Павел Прокудин. По его словам, Приднестровье рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Турцией в деле сохранения культурного наследия. Речь идет как об изучении архивных документов, так и о совместных реконструкционных работах, а также об использовании приднестровцами богатого турецкого опыта в туристической сфере.

«Время безжалостно к стенам. Требуется вмешательство ныне живущих для сохранения и передачи исторического наследия потомкам. Для нас это важно, потому что в Приднестровье чтут историю. Мы не сносим памятники, мы их восстанавливаем», – подчеркнул Павел Прокудин. Он напомнил о Бендерском мемориальном комплексе, который некогда был заброшенным кладбищем: восстановлено более пяти тысяч имен русских, венгерских, румынских, французских солдат, невзирая на то, на чьей стороне они в свое время воевали.

«С Королевством Швеция Бендерскую крепость связывает четырехлетняя история пребывания в ней Карла XII. При содействии посольства Швеции в ней проводились выставки. А многовековая история пребывания Османской империи в Бендерской крепости практически не представлена. Для нас важно, чтобы турецкая крепость на берегах Днестра напоминала о том, кто ее строил. На наш взгляд, было бы перспективно создать музей быта янычар, дом паши, восстановить молитвенную нишу», – рассказал о планах Павел Прокудин.

«Основная цель нашего визита ­– изучить вопрос о создании турецкого отдела музея Бендерской крепости. Что касается крепости в целом, так как это очень объемная работа, то она будет проводиться поэтапно. Надо будет подписать соответствующие договоры, протоколы по проведению работ. В нынешний приезд в качестве технической делегации мы проведем обмеры, осмотрим крепость», –

проинформировала турецкий архитектор Мелтем Шанли. Вместе с ней в Приднестровье прибыли эксперты, представляющие строительную, инженерную, реставрационную сферы.