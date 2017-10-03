На неизвестной станции

На сумрачном фото изображен не забытый миром сельский ДК на окраине цивилизации, как вы могли подумать, и не дом после пожара. Это бывшее здание станции юных туристов, которое располагается на квартал ниже улицы 25 Октября, центра Тирасполя.

Когда-то здесь с утра до вечера с подростками проводились занятия по ориентированию, а соседские ребята играли в футбол. Заходим в него сейчас, в 2017 году. Здесь и там неприглядные надписи на стенах («Вам здесь не место» – самый мягкий вариант), упавшие еще прошлой зимой ветки деревьев. Чем ближе к зданию, тем больше веет холодом и пустотой. Давно уж нет весело раскрашенной беседки, в которой мы нередко проводили время, будучи детьми. Окна у двухэтажной постройки все до единого выбиты, кругом разбросаны остатки мебели, снятые с петель двери. Внутри слышен гул ветра и хруст осколков стекла под ногами. Видим следы ночевки бездомных людей в некоторых комнатах. Кто-то поджег матрасы, подушки и прочие старые вещи, во многих комнатах обгорелые стены. Многочисленные бутылки из-под алкоголя.

Лестницы на второй этаж остались без перил – даже их кто-то присвоил. Подсобные здания на заднем дворе в таком же плачевном состоянии – «пришельцы» выносили кому что нравится, попутно разбивая чудом оставшуюся сантехнику. Только книга Ильи Эренбурга никому не понадобилась, так и осталась висеть в голой раме окна. Можно заглянуть и на крышу: там тоже, судя по бутылочке «Русской» и двушке «СК», недавно выпивали. Вряд ли бездомные могли так разнести свое временное убежище – вероятнее, что погромы учинили подростки, которые, вестимо, только рады, что на бывшей станции юных туристов можно безнаказанно попить пивка, побить стекла и учинить пожар. Живущий неподалеку Владимир Анисимович говорит, что в заброшенную станцию наведываются ребята и по 6 лет, и по 18, и взрослые люди. Следы пребывания наркоманов я не особо искал, но, думаю, и им места здесь хватило.

МОУ ДО «Станция юных туристов» предложили переехать отсюда в феврале 2014 года, и, как говорит ее директор Николай Визитиу, условия в их новом месторасположении, в микрорайоне Кировский, очень хорошие. Но не могло же старое здание по улице Карла Маркса остаться бесхозным?! Не знаю, кто за него ответственен по бумагам, УНО ли, кто-то другой ли. И дело тут не только в очередной «заброшке», усыхающей уже 3 года, где молодые люди с сомнительными наклонностями могут «чудесно» провести досуг в любое время суток. Здание находится почти что в центре столицы, и иностранный турист, загляни он сюда, на пересечение улиц Пушкина и Карла Маркса, весьма удивится этому поистине чернобыльскому пейзажу. Сваленные кучи мусора, оборванные провода, зияющая чернота вместо окон и дверей. «Это бывшая станция юных туристов!» – ответит ему местное население.

Жители района давно говорят о том, что на этом месте собираются строить жилой массив, потому и не спешат решать судьбу здания: дескать, оно все равно идет под снос. Но прежде чем плодить слухи, нам не мешало бы позаботиться о благоприятном виде нашего города. Очень гнетущее, конечно, впечатление произвела на вашего автора «станция юных туристов», которую после увиденного язык так не поворачивается называть. Свидетелем забытья здания явилась только водонапорная башня на территории бывшего завода им. П. Ткаченко, столь же одиноко взирающая вокруг. Стоит надеяться, что заброшенную постройку все же не забыли и вот-вот приведут ее в более-менее адекватное состояние, за которое не будет стыдно. Не перед иностранцами, нет – перед самими собой.

Никита МИЛОСЛАВСКИЙ, г. Тирасполь.