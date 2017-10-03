На смену альбому пришла фотокнига

Сохранить память о самых приятных моментах в жизни нам позволяют фотографии. А современные гаджеты с фотокамерами каждому дают возможность почувствовать себя фотографом.

Правда, распечатывать снимки мы стали всё реже, чаще храним их в цифровом виде, хотя здесь существуют определённые риски. Но дело даже не в самих фотокарточках, а в альбоме, где они размещаются. Современные фотографы предлагают фотокниги. Одним из таких в нашей республике является молодой предприниматель из Бендер Денис Гоменюк, с детства увлекающийся фотографией. Любовь к этому искусству ему привил отец, который занимается фотоделом уже 40 лет. Вспоминает, как будучи школьником прибегал к отцу в лабораторию и часами наблюдал за процессом появления фотографий.

Впервые фотокниги Денис увидел за границей и загорелся идеей самому их создавать. Были даже попытки напечатать книгу на разных принтерах, но ни качество, ни переплёт не устраивали. А средств на специальную дорогостоящую технику у молодого фотографа не было. Реализовать задумку помог грант от ЕС, предоставленный программой «Поддержка мер по укреплению доверия», внедряемой ПРООН. На выделенные деньги – более 7 000 евро – была приобретена фотолаборатория серии Konica R2. Оборудование производит высочайшее качество печати изображений.

«У каждой лаборатории есть своя специфика, мне было важно при производстве книг добиться того, чтобы они были разноплановые и разного размера, чтобы это обеспечило выполнение задачи для любого события – будь то день рождения, праздник или свадьба. На данный момент изготавливаем книги семи размеров. Кто-то хочет видеть мобильную фотокнигу, маленькую, которая помещается в дамскую сумочку, а кто-то – чтобы большая фотокнига заняла достойное место на полке», – рассказал Денис Гоменюк.

В чём же преимущества фотокниги перед фотоальбомом? «На мой взгляд, фотокнига выигрышнее классического альбома тем, из неё фотографии не выпадают, а каждый снимок или композиция из нескольких представляет собой маленькое произведение искусства. Для её изготовления используем специализированную бумагу, которая не боится воды и сохраняет цвет – на 85% состоит из пластика, поэтому линии сгиба защищены и не будут разрываться при раскрытии книги, и долговечность её гарантирована», – отметил фотограф.

В настоящий момент произведено уже более 1 500 фотокниг. Создавать новый продукт Денису помогают супруга и ещё четверо специалистов в области дизайна и современного фотошопа. Заказами обеспечены, каждый день в среднем изготавливают по две-три книги.

Останавливаться на достигнутом фотограф не намерен, в будущем планирует автоматизировать большую часть производства. А сегодня молодой предприниматель работает над тем, чтобы клиент мог заказать книгу онлайн, которая в течение нескольких дней будет доставлена ему по указанному адресу.

Светлана Осадчая.

г. Бендеры.