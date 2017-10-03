Последний сбор – он трудный самый

Завершается сезон уборки урожая. Хозяйства подводят итоги, сравнивают показатели с прошлыми годами, делают выводы.

Весь урожай с полей уже практически убран: зерновые в ангарах, фрукты отправились на прилавки магазинов, овощи ждут покупателей на рынках. Но есть культуры, которые остаются на полях дольше всех. Речь идёт о масличных. Подсолнечник и кукуруза – их черёд наступает, как правило, в октябре. В эти дни, когда по утрам мы можем заметить иней на почве, уборка масличных культур близится к завершению. Большинство сельскохозяйственных фирм Слободзейского района уже закончили сбор подсолнечника и кукурузы.

Всего в районе было засеяно около 14 тысяч гектаров подсолнечника и более 1 тысячи гектаров кукурузы на зерно. Минимальный показатель по сбору урожая подсолнечника – 12 центнеров с гектара. По району средняя цифра – 16,5. Можно смело сказать, что норма выполнена, и даже с лихвой. Что касается кукурузы, самый низкий порог урожайности – 28 центнеров с гектара. Район этот показатель превысил в несколько раз.

Среди хозяйств, которые культивировали в этом сезоне кукурузу и подсолнечник, есть передовики. Отличились сёла Парканы, Незавертайловка, Ближний Хутор, Фрунзе, Чобручи. А самым лучшим по Слободзее оказалось предприятие ООО «СолнцеДар». Им убрано более 300 тонн.

В уборке подсолнечника также успешными оказались аграрии села Незавертайловка – ООО «ПикАгро». И парканцы громко заявили о себе. Землепользователи сумели собрать более 2,5 тонны. В этом селе отличившейся следует назвать молодую фирму ООО «Картофель от хозяина». О том, как преодолевают финальный рубеж уборочного сезона аграрии этой компании, расскажем несколько подробнее.

Как отмечает главный агроном фирмы Вячеслав Ковердяга, всё успевают сделать в срок. В считанные дни весь урожай будет собран и отправлен на хранение. Есть, конечно, в рабочем процессе и некоторые сложности: к примеру, прошедшие дожди, которые сбивают темп уборки. Но и с этой проблемой аграрии несомненно справятся.

Не весь урожай подсолнечника ещё в ангарах, окончательные итоги валового сбора пока не определены. По предварительным подсчётам, показатель весьма неплохой. Он больше чем удовлетворяет руководство и работников ООО «Картофель от хозяина».

На полях предприятия выращивают подсолнечник крупноплодный, который используют в кондитерском производстве, и тот, что идёт на выработку масла. Фирма является поставщиком крупноплодных семечек для бендерского бренда «Сокол». Основная же часть собранного будет экспортирована посредством трейдовых компаний. В числе надёжных партнеров и соседняя Молдова. Например, торговая марка «Банзай». Фирма реализует семечки, выращенные на приднестровской земле. Есть ещё два направления сбыта продукции – Восточная Европа и Российская Федерация. В эти страны идёт самый большой процент собранного с местных полей урожая.

Влада Бацанова.

Слободзейский район.