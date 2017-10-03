Рубежи ночной милиции

(Слева направо) сержант милиции Александр Турута, командир взвода, старший лейтенант Григорий Данич, прапорщик милиции Денис Петров.

С окончанием рабочего дня, когда люди покинут места своего повседневного труда, закроются госучреждения и магазины, в опустевших зданиях включатся технические рубежи охраны, именуемые в народе сигнализацией.

Это тысячи чувствительных датчиков и надёжных приборов, выведенных на пульт централизованного наблюдения Днестровского участка вневедомственной охраны филиала ГУ «УВО МВД ПМР» г. Слободзеи. В городе энергетиков и в соседнем Первомайске в его ведении находится около 100 объектов. Отделение несёт службу ежедневно и круглосуточно, поэтому его нередко именуют ночной милицией. Эта работа не слишком заметна простому жителю, но стоит в городе появиться слухам о неудачной попытке грабителей проникнуть ночью в магазин, как её значимость поднимается в разы. Однако в последние годы такие новости стали большой редкостью.

По словам командира взвода, дислоцирующегося в Днестровске, старшего лейтенанта милиции Григория Данича, эффективность службы значительно возросла с приходом новых технологий, позволяющих держать объект под неослабеваемым контролём. Дежурный на пульте отслеживает не только внешний периметр, где какое окно или дверь открылись, но и внутренний контур – сетевое напряжение на объекте, телефонную линию, пожарную сигнализацию. Так называемое «сердце» охранного комплекса надёжно спрятано в металлическом боксе, скрытно проникнуть в него невозможно, сигнал даже при отключенном оборудовании всё равно на пульт поступит. И это далеко не полный перечень преимуществ современной сигнализации. Вот только приобретение и монтаж такой аппаратуры стоит достаточно дорого и не всем хозорганам по карману.

Но не только оборудование определяет качество работы современной охраны. Её принадлежность к силовой структуре, в данном случае к МВД, привлекает на службу особый контингент людей. Отбор идёт достаточно жёсткий. «Следует отметить, – продолжает разговор Григорий Владимирович, – что требования к оперативному персоналу в последнее время весьма ужесточились. Усилены занятия по служебной и специальной подготовке, раз в год по этим дисциплинам сдаём зачёты, выполняем также нормативы по физической подготовке и рукопашному бою. Кроме того, наши сотрудники помимо охраны объектов собственности параллельно выполняют обязанности по охране общественного порядка в городе, помогая таким образом дежурной части Днестровского ГОВД.

Вневедомственной охране Днестровска без малого 40 лет. Первым милиционером участка стал Владимир Иванович Данич, который спустя 20 лет возглавил ОГСВО Днестровска (отдел государственной службы вневедомственной охраны), отдав становлению и развитию этой структуры практически всю жизнь. В 2001 году он ушёл на заслуженный отдых. И в этом же году ему на смену тогда ещё в качестве рядового пришёл сын Григорий. Безупречно пройдя за 15 лет всё должности вневедомственной охраны, он успешно продолжил дело отца.

Галина БЕЗНОСЕНКО.

г. Днестровск.