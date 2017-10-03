Результаты опроса можно будет приравнять к плебисциту

Молдова не перестает расшатывать формат миротворческой операции на Днестре. Так, в сентябре премьер Молдовы Павел Филип в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН попросил поддержки в выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из Приднестровья.

Он также высказался за преобразование нынешней миротворческой операции «в многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом». Россия считает такую позицию контрпродуктивной, о чем не раз заявляли представители МИД РФ.

Ранее свою позицию по этому вопросу озвучил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. «Реальное решение приднестровской проблемы состоит не в озвучивании с высокой трибуны ООН «революционных» предложений, – сказал он, – за которыми явно проглядывают чужие интересы и устремления, а в методичной работе «Постоянного совещания по политическим вопросам» в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (формат «5+2»)».

Представители общественности Приднестровья выступили с заявлениями, где выражают предельную обеспокоенность попытками Молдовы повлиять на ситуацию в Зоне безопасности. Миротворческая операция с участием России считается беспрецедентной по степени успешности, и, соответственно, возникает вопрос: «Зачем её на что-то менять?».

Для того чтобы четко обозначить позицию приднестровцев, в Приднестровской Молдавской Республике инициирован сбор подписей в поддержку сохранения действующего формата миротворческой операции и присутствия российских войск. Всего за несколько дней общественники собрали свыше тысячи голосов. А на днях члены Общественного совета заявили об активизации этой работы, с использованием всех площадок и каналов. В общественных местах уже установлены палатки, где всем желающим подписаться предоставляют бланки установленного образца.

Как отметил председатель общественной организации «Союз ветеранов спецподразделения «Дельта» Сергей Демидков, «мы не хотим войны. Лучше договариваться, чем смотреть друг на друга в прицелы автоматов. Та сторона, видимо, не успокоилась, им, наверное, хочется запаха крови, пороха, нам – нет, мы люди мирные. Поэтому и нужны российские миротворцы, в на-дежности которых нет оснований сомневаться».

«Сегодня главная задача Приднестровья – в противовес тому, что звучит в Молдове, сказать всему миру, что мы против изменения формата миротворческой операции и за то, чтобы она продолжалась именно в том формате, который доказал свою жизнеспособность за всё это время после событий 92-го года», – подчеркнул председатель Приднестровской ассоциации ветеранов войны в Афганистане Игорь Буга.

«Я знаю точно, что абсолютное большинство жителей Приднестровья отдадут свои подписи за сохранение здесь российских войск, – сказал председатель Объединённого совета трудовых коллективов Владимир Емельянов. – Большой объем собранных данных можно будет приравнять к плебисциту. По нашему мнению, это укрепит уверенность России в необходимости присутствия здесь миротворцев и должно навести на мысль прогрессивные силы Молдовы, что не нужно обострять ситуацию».

По словам начальника отдела по работе с общественными организациями Администрации Президента ПМР Александра Березовского, результаты опроса граждан будут скрупулезно подсчитаны и переданы руководству республики, чтобы ими можно было руководствоваться во внешнеполитической деятельности, представлять в международные организации.

Николай Феч.