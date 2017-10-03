Вице-премьеры изучили опыт финансирования образования

В ходе визита в Москву вице-премьер ПМР Станислав Касап совместно с заместителем Председателя Правительства – министром экономического развития Сергеем Оболоником посетили одну из школ, которая перешла на систему нормативно-подушевого финансирования.

Отметим: в Приднестровье изучают возможность внедрения подобного механизма. Планируется нормативы ввести в рамках пилотных проектов для ряда школ.

Изменения в системе финансирования московских образовательных учреждений начали вводить поэтапно шесть лет назад.

«Когда мы перешли на это новое правило финансирования в 2011 году, перед нами была задача – выработать правила и формулы, которые были бы понятны, прозрачны и едины для всех», – рассказал начальник управления экономического анализа департамента образования г. Москвы Александр Муратов.

От привычных смет в школе № 2095 «Покровский квартал» отказались одними из первых, бухгалтерию стали вести самостоятельно. Параллельно провели оптимизацию: 23 отдельные образовательные учреждения объединили в единый комплекс. Меньше управленцев, больше финансов в школьный бюджет, пояснил директор школы.

«Представьте, в каждом из учреждений есть директор. У каждого директора есть как минимум сколько-то замов. В одной школе было 11, в другой – 5. То есть армия в 230 управленцев, к примеру. Сейчас у меня три заместителя из управленцев, главный бухгалтер. Зданиями управляют старшие учителя и старшие воспитатели. В принципе, администрации больше нет, управляемость не потеряна. Но можете представить, сколько денег было сэкономлено в бюджете школы как раз на этом», – поделился Илья Новокрещёнов, директор школы № 2095 «Покровский квартал».

Суть системы нормативно-подушевого финансирования в том, что средства из бюджета (в данном случае – городского) попадают сразу в учебное заведение, где и распределяются.

«Если школа показывает стабильно высокий образовательный результат, и при этом нет никаких оснований считать, что где-то школа нарушает закон, то есть нет жалоб каких-то необоснованных, проверки показывают, что всё нормально, то департамент время своё не тратит на то, чтобы прийти и нас проконтролировать», – добавил руководитель школы.

Московский пример показал, что система нормативно-подушевого финансирования работает эффективно. Важно, что этот путь позволит повысить заработную плату педагогам.

«Нам показали, что система действительно работает. Она очень эффективна. Очень большой эффект, в первую очередь, для детей, которые учатся в школах, для их родителей, которые для своих детей получают качественную образовательную услугу», – выразил мнение Станислав Касап.