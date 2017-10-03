Главе государства – о ближайших планах развития

Президент встретился с главами Дубоссарской и Бендерской госадминистраций. Руслан Чабан и Роман Иванченко рассказали Вадиму Красносельскому о социально-экономической ситуации, достижениях, первоочередных задачах и перспективах их решения.

По словам Руслана Чабана, возглавляемый им район развивается стабильно. Экономические показатели говорят о росте: объемы производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 45%, рост доходов местного бюджета составил 106%. Заработная плата и пенсии выплачиваются в полном объеме. Руслан Чабан доложил Президенту и о заметном увеличении числа индивидуальных предпринимателей. Положительную динамику показывают местные предприятия – швейная фабрика и «Букет Молдавии». При этом на фабрике испытывают кадровые сложности, предприятие готово принять на работу порядка 140 квалифицированных швей. Президент отметил, что данная проблема беспокоит не только дубоссарское, но и другие швейные производства. Он сообщил, что на базе ЗАО «Одема» планируется создать центр по ускоренному обучению швей.

В ходе совещания речь шла и о благоустройстве. По словам главы, весной текущего года в городе была высажена тысяча роз. В Дубоссарах и его окрестностях развиваются парковые зоны. Так, по инициативе жителей города новый парк планируется разбить в следующем году в пойме Днестра. Руслан Чабан сообщил, что на 27 октября намечено проведение торжеств. Праздничная программа приурочена сразу к нескольким значимым датам: Дню города, 220-летию со дня закладки собора Всех Святых и 225-летию типографии М. Стрельбицкого. А 28 октября в городе пройдет ярмарка «Покупай приднестровское!».

Глава Бендерской госадминистрации Роман Иванченко проинформировал главу государства о росте поступлений в бюджет. Показатели по итогам 9 месяцев превзошли общегородские ожидания и составили 130 миллионов рублей (на 4,5% больше запланированного). Заметно выросли налоговые отчисления предприятий. При этом подоходный налог, взимаемый с физических лиц, пока не очень обогащает городскую казну. Это связано с большим количеством предоставляемых льгот. На 982 тысячи уменьшились, к примеру, поступления, связанные с приобретением патентов. Но количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей выросло примерно на 10%. Такое положение вещей участники совещания считают работой на перспективу, акцентируя внимание на значимости самозанятости населения.

Говоря о выполнении социальных обязательств, бендерский глава подчеркнул, что пенсии выплачиваются своевременно и в полном объеме. Что касается работников бюджетной сферы, то имеющаяся на начало текущего года трехмесячная задолженность по заработной плате на трех муниципальных предприятиях сведена к минимуму и до конца года будет полностью ликвидирована.

Роман Иванченко уделил внимание и теме дорожных работ, подчеркнув, что бендерский «КоммуналДорСервис» признан лучшим в республике. Добиться оперативного исполнения программ и качественного выполнения работ удалось, по мнению городского главы, благодаря контролю за расходованием материалов и улучшению управления на уровне среднего звена. На сегодняшний день дорожная программа выполнена бендерчанами на 92%. В качестве дополнительной нагрузки прокладываются дорожки на восстанавливаемом стадионе. Эту работу планируется завершить в течение месяца. Следующим этапом станет засеивание поляны. Среди уже выполненных на стадионе работ – установка 130 дверей, шпатлевка и покраска 12 тысяч квадратных метров стен, прокладка 1,5 тысячи метров электропроводки, остекление окон, приведение в надлежащий вид сидений. Завершен первый этап работ, связанных с отоплением помещений. Пока не хватает мощности котельной для обогрева третьего этажа здания: в следующем году планируется увеличить количество котлов.

Роман Иванченко заверил Президента, что «летом 2018 года футбольный клуб «Тигина» будет проводить игры на домашнем стадионе».

Вадим Красносельский обратил внимание и на необходимость «насытить стадион различными секциями, чтобы он жил активной спортивной жизнью». Особое внимание глава государства уделил доступности спортивного объекта для рядовых бендерчан. Речь зашла о благоустройстве беговых дорожек: планы по восстановлению расположенных вокруг стадиона удалось реализовать не в полной мере – проложены 4 из 8. Зато внутренних, проходящих вдоль трибуны, будет восемь, что позволит проводить не только качественные тренировки, но и соревнования местного и республиканского уровня.

Следующая тема беседы Президента с главой государственной администрации Бендер – озеленение города. Вадим Красносельский подчеркнул значимость этого вопроса и призвал приложить максимум усилий для обновления насаждений и создания новых парковых зон.

Роман Иванченко проинформировал, что работа над программой озеленения Бендер будет завершена к 15 ноября. Уже проведена инвентаризация растений и их выбраковка. По словам главы, снести необходимо около 2000 деревьев. Процедура эта дорогостоящая (ликвидация одного дерева обходится около 1,5 тысячи рублей). Снизить себестоимость работ позволит использование новой техники. Ее приобретением сейчас занимаются специалисты. В ближайших планах бендерчан – разбитие двух новых скверов. На месте пустыря возле железнодорожной больницы в Борисовском микрорайоне уже проведен большой объем работ по расчистке территории с сохранением многолетних насаждений. В обновленный ландшафт будут вписаны игровые и спортивные площадки, скамейки и дорожки. По аналогичной схеме пройдут работы и в Ленинском микрорайоне. По словам Романа Иванченко, к работе в этом направлении подключились депутаты Верховного и городского Советов.

По информации пресс-службы главы государства, Вадим Красносельский, положительно оценив положение дел в Бендерах, нацелил главу на продолжение благоустройства города, который в следующем году отметит юбилей.