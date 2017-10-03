С юношеским задором и оптимизмом

Приднестровская молодежь поделилась с Президентом впечатлениями об участии в Сочинском фестивале молодежи и студентов.

Геополитическая карта мира развернулась на минувшей неделе на сочинской земле: представители 188 стран собрались на международной площадке, чтобы продемонстрировать молодежное единство, независимо от места проживания, гражданства, национальности, цвета кожи, вероисповедания. Несколько десятков приднестровских ребят, представляющих разные города и районы республики, рассыпались по фестивальному полю, оставаясь при этом монолитной командной, задача которой состояла в том, чтобы заявить во всеуслышание о приднестровской государственности. Впервые делегацию ПМР идентифицировали как самостоятельную.

Организация и подготовка к участию приднестровцев в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов прошла при непосредственной поддержке Президента. Вадим Красносельский встретился с «сочинцами», которые уверяют, что эта поездка изменила их, сделав «еще более приднестровцами». «Провожая нас в Сочи, Вы сказали: «Будьте смелыми!» – и оказались правы. Ваше напутствие наполнило нас смелостью, отвагой и стремлением не упустить шанс, воспользоваться представившейся возможностью, чтобы со всех площадок и трибун говорить о Приднестровье», – рассказал главе государства будущий специалист в области государственного управления Дмитрий Николаев.

Ребята привезли из Сочи фото- и видеоотчеты, многочисленные награды и впечатления, которые с трудом укладывались в словесные рамки. Сам фестиваль они назвали историческим событием мирового масштаба, а свое участие в нем – уникальной возможностью и огромной честью, оказанной государством.

Ребята встречались с известными политиками, учеными, художниками, писателями, артистами, журналистами, а главное – со сверстниками, вместе с которыми им предстоит строить мирное будущее. Архитектура, творчество во всех его проявлениях, освоение медиапространства, IT-технологии, медицина, образование, экономика, волонтерство, спорт и, конечно, политика – все это направления, по которым организовывались дискуссионные и практические площадки, проводились лекции, семинары и мастер-классы.

Приднестровцы были везде, не только перенимая опыт, но и делясь собственным. Члены нашей делегации создавали сюжеты для фестивального ТВ-канала, участвовали в 2017-метровом забеге, побеждали в японском волейболе, покоряли вершины пьедестала почета в мас-рестлинге (тираспольской пловчихе Татьяне Перстневой эта победа в «перетягивании палки» добавила в копилку наград якутский бриллиант) и сдавали нормы ГТО. Значок вручили и Вадиму Красносельскому со словами: «Пусть Ваши оппоненты знают, что наш Президент всегда готов к труду и обороне!».

Поздравляя участников фестиваля с благополучным возвращением на родину и успешным выполнением поставленных задач, Вадим Красносельский подчеркнул, что гордится приднестровской молодежью, отметив, что всегда уделял и будет впредь уделять серьезное внимание молодежной политике, так как именно молодому поколению предстоит строить будущее страны. Президент говорил о значимости выхода на международные площадки под флагом ПМР, призывая использовать все возможности для донесения достоверной информации о республике и озвучивания ее позиции. Глава государства акцентировал внимание на плюсах народной дипломатии. Еще один немаловажный аспект, на котором остановился Президент, – обмен опытом: тот факт, что приднестровцы не только получали знания, умения и навыки, но и делились ими, говорит об уровне государственного и общественного развития страны, о ее перспективности и открытости.

Вадим Красносельский считает необходимым не просто подготовить отчеты об участии в международном фестивале: Президенту важно знать мнение каждого о том, как апробированный в других странах опыт можно было бы имплементировать в приднестровскую действительность, реализовав на наших площадках. Глава государства ждет от «сочинцев» конкретных идей и четко сформулированных предложений.

Говорили в ходе молодежно-президентской дискуссии о необходимости возрождения традиций проведения молодежных фестивалей в Приднестровье. Почетный гость Сочинского фестиваля, неизменный соратник приднестровской молодежи, идейный вдохновитель многих проектов Галина Антюфеева, выразив благодарность Президенту за избранный им путь поддержки молодежи, отметила: «Вы – счастливый Президент, потому что в Приднестровье самая талантливая, просто удивительная молодежь!». Вице-спикер приднестровского парламента говорила и о растущей роли волонтерского движения. Оно в республике пока недостаточно развито, но, учитывая потенциал и неравнодушие юных приднестровцев, имеет все шансы оказаться на высоте – при условии, конечно, государственной поддержки.

Не раз в ходе встречи упоминался патриотизм как черта приднестровского характера и основа менталитета. «Я – приднестровец. Истинное понимание этого пришло не сразу. Но после участия во Всемирном фестивале оно приобрело очень четкую форму. Идентичность и чувство ответственности за свой народ, за свое государство – это не может и не должно быть навязано. Это должно быть внутренним ощущением каждого», – уверен участник Сочинского фестиваля дизайнер Сергей Балта.

«Рад, что вы самостоятельно пришли к этим выводам. Вопрос национальности всегда неоднозначен. Я, к примеру, всегда говорю, что я – восточный славянин. А вот что бесспорно, так это принадлежность к приднестровскому народу. Здесь проживают представители 32 национальностей, и все мы – приднестровцы», – подчеркнул Президент Приднестровской Молдавской Республики.

Как сообщает президентская пресс-служба, Вадим Красносельский, обратив внимание на то обстоятельство, что уже совсем скоро многие из присутствующих в зале встанут у штурвала госуправления, призвал сохранить глубокое чувство патриотизма и не терять юношеского задора и оптимизма.