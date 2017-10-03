Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 3 ноября в 21.30 в эфире Первого Приднестровского телеканала ответит на вопросы граждан.

Программа «Эфир с Президентом» – это возможность для каждого приднестровца задать вопрос лично Вадиму Красносельскому, рассказать о наболевшем и спросить о волнующих вещах в жизни Приднестровья.

Для того чтобы Ваш вопрос прозвучал в эфире, нужно написать на электронный адрес: vopros@pgtrk.ru или позвонить по телефону 0 (533) 6-22-02, указав Ваше имя.

Вопросы принимаются до 28 октября.