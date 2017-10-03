Сохраняя национальное искусство

С давних времён люди шили и вязали себе одежду, ткали ковры, изготавливали посуду и другие предметы быта. С годами разные ремёсла забываются. Региональная ассоциация творческих лабораторий, промыслов и ремёсел решила возродить позабытые искусства и объединила в своих рядах рукодельников, художников, мастеров-ремесленников из Приднестровья, Молдовы, Гагаузии, Украины и России.

Народные мастера по работе с глиной, деревом, шерстью, тканью, атласными лентами, мыловары под эгидой ассоциации проводят мастер-классы по своим направлениям, выезжают на обучающие семинары и тренинги по обмену опытом. Ручных дел мастера со своими работами участвуют в различных выставках, ярмарках, где реализуют свои изделия.

Недавно региональная ассоциация провела первый онлайн-конкурс по рукоделию «Этно-традиция». Он, как и вся работа организации, призван способствовать развитию культурно-досуговой работы, возрождению, сохранению и передаче традиций, творческому росту и профессиональной консолидации мастеров промыслов и ремёсел.

Условия были просты: сфотографировать и прислать фото своих работ хотя бы для одной из номинаций, которых три – ручная вышивка национальной одежды, предметы быта и национальная игрушка. Оставить свой голос за понравившееся изделие можно быто на сайте ассоциации, пройдя по ссылке: http://news.yarilo-ra.org. Помимо голосов интернет-пользователей, творения участников оценивало жюри, в состав которого вошли мастера из Молдовы, Приднестровья и Гагаузии.

Как рассказала директор РА ТЛПР Ольга Невельская, более 400 фотографий с изображением глиняных чашек и кувшинов, вязаных салфеток и вышитых рубах, матрёшек и всевозможных шкатулок, национальных игрушек, выполненных в разных техниках, было прислано на конкурс. Причём, когда голосование уже закрыли, фото продолжали присылать, и это уже задел на конкурс «Этнотрадиция-2018». Возрастной состав рукодельников – от 10 до 87 лет.

Заключительным событием стало торжественное награждение победителей, которым вручили дипломы и денежные премии. Приз зрительских симпатий достался Оксане Руссу, мастеру по валянию из шерсти, за национальную игрушку «Мамалыга».

Так, популяризируя народное искусство, можно сохранять культуру и традиции приднестровского народа, беречь их и передавать молодым поколениям.

Светлана Осадчая.