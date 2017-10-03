В Год предпринимателя

В минувшую среду в селе Хрустовая Каменского района торжественно открыли новый рынок.

Работы здесь начались три месяца назад в рамках проекта агентства регионального развития Приднестровья «Развитие сообществ сельской местности Приднестровья». Как отметила его председатель Татьяна Яськова, проект охватывает по 2-3 населенных пункта каждого района республики. В Каменском, кроме Хрустовой, мини-грант выиграло село Катериновка. Здесь заменят окна и двери, а также смонтируют систему водоснабжения в местном ФАПе.

Хрустовая – один из самых больших населенных пунктов района. До этого сельский рынок здесь располагался на центральной площади, что было неудобно и даже небезопасно для продавцов и покупателей. И то, что в конкурсе мини-грантов предпочтение было отдано строительству и возведению рынка для реализации сельхозпродукции и продукции животноводства, вполне обоснованно.

С важным для хрустовчан событием поздравил земляков глава сельской администрации Василий Гандрабура, адресовав руководству агентства регионального развития слова особой благодарности за помощь в решении одного из наиболее проблемных вопросов населенного пункта. Он выразил уверенность, что созданные условия поспособствуют тому, что число предпринимателей в селе возрастет, а сельчане получат возможность приобретать необходимые товары в более широком ассортименте, не выезжая за пределы Хрустовой.

Площадкой для реализации продукции и демонстрации представителями предпринимательского сообщества способностей экономического роста назвала новый рынок Татьяна Яськова, отметив особую активность в решении данного вопроса администрации села.

Свои поздравления адресовали хрустовчанам председатель Совета народных депутатов района и города Виктор Матвеев и первый заместитель главы государственной администрации Виктория Иладий, которые подчеркнули важность данного проекта и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество с агентством регионального развития по усовершенствованию социальной сферы в сельской местности. Что касается Хрустовой, здесь требуется помощь в обустройстве детских площадок.

Значительную роль в наполняемости нового рынка сельхозпродукцией сыграет местное хозяйство – колхоз «Путь Ленина». Как отметил его председатель Михаил Пеньковский, колхозники приложат все усилия для того, чтобы рынок был полным и разнообразным, а цены – приемлемыми.

Людмила МАЛЮТА.