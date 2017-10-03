Через годы, через расстояния…

Хочется продолжить разговор о тираспольской капсуле времени, о людях, которые имели и имеют к ней отношение. Для этого есть повод, и им хочется воспользоваться.

Сначала напомним о статье в прошлом субботнем номере нашей газеты «Встретимся на площади». В ней ее героиня, жительница Тирасполя, ветеран педагогического труда Валентина Федоровна Новикова делилась воспоминаниями о том, как она 50 лет назад, в День Великого Октября, со своим классом была очевидицей закладки в трибуну на главной городской площади послания будущим потомкам. Тут же через газету она обратилась к тем, кто тоже был свидетелем этого знаменательного события 7 ноября, чтобы они вновь пришли на это место, встретились друг с другом и, конечно, вспомнили молодость, то незабываемое время мечты и надежды. Валентина Федоровна еще просила старших тираспольчан привести на площадь своих детей, внуков и правнуков, ведь в этот день они узнают не только о содержании того таинственного послания к ним, живущим здесь сегодня, но и могут через полвека с гордостью сказать: «Я присутствовал на церемонии закладки капсулы с пожеланиями к приднестровцам, которую вскроют в 2040 году!».

Не только Валентина Новикова с нетерпением ожидает этого торжественного момента. Наш земляк Владимир Андреевич Климань, в прошлом директор завода имени Кирова, в то время ученик 9-го класса школы №10, тоже был участником того памятного события. А его будущая жена Люда Кравец, ученица 4-го класса четвертой школы, оказывается, была рядом с ним в толпе. Кто мог знать, что судьба их потом сведет. О том, что они тогда были на площади, разговорились только сейчас. Прошлое торжество Владимир Андреевич не забыл и сегодня старается найти одноклассников, да и не только их, но и других знакомых, кто с ним был тогда у трибуны. Они благодарят Владимира Андреевича за такое приятное приглашение на встречу, к его списку участников митинга в 1967 году прибавляют новых людей. «Догадывался, что призыв встретиться в столь знаменательный день будет одобрен, но чтобы так?! В Тирасполь съедутся из многих мест. Позвонил друзьям детства Лене Рашеву и Валентину Дариенко, Сереже Журавлеву, и они собираются на встречу. И Юрий Ваксман сказал, что будет. Наш земляк, будучи семилетним мальчиком, вместе с отцом стоял в двух шагах от трибуны. Сегодня Юрий директор Ярославского театра комедии, сыграл десятки ролей в современном кино».

А на днях в редакцию позвонила тираспольчанка Валентина Викторовна Коваленко. Она поделилась некоторыми интересными фактами, которые, несомненно, вызывают еще больший интерес к предстоящему событию, передала семейные фотографии. На одном из снимков – ее брат Владимир Онуфриев (на снимке). «Он тогда работал на заводе имени Кирова газоэлектросварщиком, и ему приходилось вместе с одним из наших умельцев Анатолием Кораблевым выполнять многие работы, – рассказывает Валентина Викторовна. – Многое в городе оставили они после себя: кубки, вывески, сувениры… И капсулу, в которую было вложено послание потомков, они изготавливали. Об этом мне брат рассказывал, гордился, что такой заказ руководства города выполнял. Он запаивал эту самую капсулу. И табличку из нержавейки тоже они делали. Анатолий Кораблев гравировал текст: «Поколению тираспольчан, которое будет встречать 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции». Они с кировчанами ее и устанавливали».

От бывшего директора заводского музея Марии Маринюк узнали и то, что эта работа коллективом завода рассматривалась как особо важная и ответственная. Поэтому и решено было поручить ее делать мастерам опытным и людям авторитетным. От Марии Павловны мы узнали еще об одном интересном факте, который говорит о патриотичности семьи Онуфриевых. Её глава Виктор Владимирович работал инженером-конструктором и под руководством бывшего директора завода в первые дни Великой Отечественной войны участвовал в эвакуации предприятия. Нужно было погрузить в железнодорожные вагоны все станки и другое оборудование, что и делалось. Но все имущество завода отправить не получалось: и сроки поджимали, и большое количество техники было. Владимир Онуфриев по своей инициативе взял к себе на хранение техническую документацию и печать предприятия. Но не довелось, к сожалению, ему вскрывать этот тайник, сооруженный в родительском доме по переулку Курганному. И сына, который родился спустя несколько месяцев после его ухода на фронт, он так и не увидел. Старший Онуфриев пропал без вести в годы войны, а тайник этот самый позже, спустя сорок лет, обнаружил его сын Володя в стене дома.

… Через несколько дней на площадь Суворова вместо своего деда и отца придет новое поколение семьи героя – дочь Елена с сыном Владимиром. Они наверняка принесут с собой фотографию фронтовика – старшего Онуфриева. Ту самую, с которой шли в День Победы по центральной улице города в «Бессмертном полку». Через годы, через расстояния… История продолжается.

Александр БОРИСОВ.

г. Тирасполь.