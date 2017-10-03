Зарплаты и пенсии выплачивают своевременно

Глава Григориопольского района рассказал Президенту о доходах местного бюджета и приоритетах в работе госадминистрации.

Зарплаты и пенсии выплачиваются в Григориопольском районе своевременно и в полном объеме, сообщил Вадиму Красносельскому Олег Габужа.

Несмотря на незначительный по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий рост доходов григориопольского бюджета (2%), на 23% увеличился объем налоговых поступлений, связанных с деятельностью организаций и предприятий. При этом на 23% снижен объем средств, поступающих в районную казну в виде налога на использование земель сельхозназначения.

Олег Габужа объяснил ухудшение показателей тем, что пять предприятий Григориопольского района перешли на оплату фиксированного сельхозналога.

По словам руководителя Григориопольской госадминистрации, на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросло количество индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о растущей активности граждан.

Одним из приоритетов в работе руководства района является ремонт социально значимых объектов. Так, на ремонт четырех школ направлено больше миллиона рублей. В серьезной реконструкции нуждается старейшая – с более чем вековой историей – григориопольская школа №2. Сегодня в ней обучаются 1400 человек. Олег Габужа рассказал Президенту, что за городской счет отремонтированы два школьных корпуса. На очереди – еще два. Глава Григориопольского района констатировал, что местные специалисты не могут продолжить ремонтные работы без привлечения экспертов для составления проектно-сметной документации.

Вадим Красносельский отметил, что государство в этом вопросе окажет помощь Григориопольской госадминистрации. Он обратил внимание главы района на то, что в бюджет 2018 года будет заложено 150 миллионов рублей на ремонт социально значимых объектов.

В ходе встречи глава государства поднял тему благоустройства Григориополя. Олег Габужа сообщил, что в этом году проведена реструктуризация МУП «ПУЖКХ», в результате чего ранее убыточное предприятие вошло в десятку основных налогоплательщиков города. Из состава ПУЖКХ выведены «Спецзеленстрой» и «Спецавтохозяйство». На балансе «Спецзеленстроя» находятся два тепличных комплекса, в которых выращивают саженцы для озеленения Григориополя. Вадим Красносельский рекомендовал Олегу Габуже активнее работать с предпринимателями, ориентируя их на облагораживание территорий, прилегающих к магазинам и учреждениям общественного питания.

По информации пресс-службы главы государства, Президент не оставил без внимания уровень взаимодействия местных властей с представителями общественности и рядовыми гражданами. Олег Габужа рассказал, что Общественный совет Григориопольского района и г. Григориополя постоянно контактирует с руководством и гражданами по наиболее актуальным вопросам. Глава города и района проводит прием жителей по мере необходимости. Вадим Красносельский призвал и в дальнейшем сохранять интенсивность этих контактов. «Чем ближе вы будете к людям и их проблемам, тем более эффективной будет ваша работа», – подчеркнул Президент.