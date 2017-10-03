Реформы в экономике – при поддержке России

Глава Правительства Александр Мартынов дал пресс-конференцию на площадке МИА «Россия сегодня».

Приднестровскую сторону также представили спикер парламента Александр Щерба и член Общественной палаты ПМР Владимир Рыляков.

Премьер-министр вкратце обрисовал положение, в котором сегодня находится республика, и с чем столкнулось руководство государства в 2017 году. Он рассказал, что начало года ознаменовалось дефицитом бюджета в размере 25% от ВВП, диспропорциями в экономике, отрицательными валютными активами, а также тяжелым положением системообразующих предприятий.

В таких условиях от Правительства требовались незамедлительные действия. Так, сегодня в республике реализуется комплекс системных реформ в экономике. К слову, они проводятся при согласовании и поддержке Российской Федерации.

Александр Мартынов информировал, что с начала года начаты реформы госуправления, разработаны «дорожные карты» (с участием бизнес-сообщества) по улучшению условий предпринимательской деятельности и многим другим направлениям. Также в республике происходит реструктуризация государственного сектора экономики по примеру Российской Федерации.

«У нас начата масштабная реформа бюджетного процесса, целью которой является повышение прозрачности приднестровских государственных финансов. У нас заключено два договора с крупнейшими аудиторскими компаниями, которые сопровождают эти проекты. Мы достаточно эффективно взаимодействуем с Агентством стратегических инициатив. И, конечно же, координируем свою работу с органами государственной власти России», – рассказал премьер.

Однако текущее социально-экономическое положение в республике по-прежнему остается сложным. По словам главы Правительства, дефицит бюджета с трудом позволяет обеспечивать стабильность социальных выплат.

В планах у республики – уйти от дефицита бюджета через 3-5 лет за счет преобразований в экономике. Чтобы осуществить эту цель, на период реформ Приднестровье рассчитывает на финансовую помощь Российской Федерации.

Параллельно в республике готовы обеспечить финансовую прозрачность расходования средств. В частности, со следующего года бюджет ПМР будет подвергаться ежегодному аудиту со стороны российских компаний.

«Кроме этого, мы предложили Российской Федерации обеспечить работу на территории Приднестровья мониторинговой миссии, в которую могли бы войти, допустим, сотрудники Счетной палаты РФ. Они бы проверяли использование российской финансовой помощи», – сообщил Александр Мартынов.

Представители масс-медиа спрашивали, как республика существует в условиях внутренних проблем и внешних рисков. Несмотря на обозначенные проблемы, как отметил глава Правительства, по итогам 9 месяцев экономика страны демонстрирует рост по основным макроэкономическим показателям. Как подчеркнул Александр Мартынов, этот рост зафиксирован в таких отраслях, как черная металлургия, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство.

«Благодаря управленческим действиям со стороны органов власти Приднестровья, Центрального банка, благодаря поддержке России нам удалось эти предприятия поддержать, не допустить их остановки. И сегодня они демонстрируют прирост объемов производства», – сказал премьер-министр.

Интересовались журналисты, как Приднестровье относится к установлению совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска «Кучурган». Александр Мартынов отметил, что республика была против этого решения, тем не менее, оно было принято без учета мнения Приднестровья.

По словам главы исполнительной ветви власти, данную проблематику руководство страны намерено поднять на встречах в рамках переговоров в формате «5+2». Однако сам формат уже более года не функционирует.