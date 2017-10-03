Город особой судьбы

Дорогие дубоссарцы, поздравляю вас с Днем города!

Дубоссары всегда были городом с особой судьбой, всегда находились на переднем крае.

Так было во времена Г.А. Потёмкина и А.В. Суворова и в трудные годы Великой Отечественной войны. Пройдя трудный и героический путь, став первенцем энергетики на Днестре, Дубоссары не утратили своего боевого характера и в 90-е годы ХХ века, борясь с национал-фашизмом.

Четырежды Республика Молдова испытывала на прочность дубоссарцев, и город выстоял, показав всему миру образец мужества и героизма, отстаивая Приднестровскую Молдавскую Республику.

Дубоссары по праву удостоены звания Города воинской славы и награждены Орденом Республики.

В день вашего замечательного праздника, дорогие дубоссарцы, примите искренние пожелания здоровья, благополучия и счастья. Уверен, что у города добрых и трудолюбивых людей, города славных традиций светлое будущее!

Вадим Красносельский,

Президент ПМР.