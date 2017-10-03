Предложения ПМР необходимо постоянно доводить до участников формата «5+2»

Виталий Игнатьев проинформировал Вадима Красносельского о работе экспертных групп.

Министр иностранных дел доложил Президенту о том, что 12 октября прошла встреча экспертных (рабочих) групп от Приднестровья и Молдовы по вопросам образования, в ходе которой эксперты обсудили механизм апостилирования приднестровских дипломов о высшем образовании. «С учетом того, что данная проблема носит исключительно гуманитарный характер, и принимая во внимание открытость приднестровской стороны и готовность двигаться навстречу, Приднестровье предложило свое видение механизма. Его реализация минимизировала бы любые административные барьеры и помогла бы нашим выпускникам и студентам быть академически мобильными и более эффективно использовать свои образовательные навыки. Будем надеяться, что молдавская сторона поработает с теми предложениями, которые были представлены Приднестровьем, и в ходе следующей встречи мы сможем согласовать вопрос апостилирования», – сказал Виталий Игнатьев.

Как информирует президентская пресс-служба, глава внешнеполитического ведомства сообщил Вадиму Красносельскому о подготовке к заседанию экспертных (рабочих) групп по вопросам дорожного транспорта. Инициатива приднестровской стороны об открытии моста через реку Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй направлена в адрес всех участников формата «5+2». В рамках предстоящей встречи Приднестровье вынесет на рассмотрение комплексное предложение по данному проекту. «Мы считаем, что от его реализации выиграют все заинтересованные стороны. Будем надеяться на адекватную реакцию молдавских коллег. По дипломатическим каналам реакции Кишинева на данную инициативу мы пока не получили», – констатировал министр. Он сообщил, что приднестровские эксперты работают над проектом протокольного решения по вопросу возможности открытия данного моста.

Президент подчеркнул, что открытие обсуждаемого объекта станет хорошим шагом навстречу как со стороны Приднестровья, так и со стороны Молдовы и приведет к положительным результатам: обеспечит удобную транспортную логистику между Молдовой, Приднестровьем, Украиной и югом Российской Федерации, положительно скажется на работе экономических агентов, свяжет людей, проживающих по разные стороны Днестра. При этом основное требование Приднестровья – неиспользование объекта в военных целях – должны документально гарантировать все посредники и гаранты переговорного процесса. «Данная инициатива нашла понимание у всех участников формата «5+2». Слово за молдавской стороной. Продолжайте обсуждение вопроса в рабочих группах, подчеркивая намерение приднестровской стороны по открытию моста», – нацелил глава государства.

Затронув тему номерных знаков, Вадим Красносельский отметил, что Приднестровье максимально пошло навстречу Молдове, предложив оптимальный вариант решения данной проблемы. «Наши предложения необходимо постоянно доводить до сведения всех участников формата «5+2», – обратил внимание министра Президент.

Важным для Приднестровья является и урегулирование вопроса телекоммуникаций, заметил в ходе совещания Вадим Красносельский. Здесь политическому будет предшествовать инженерное решение – к такому соглашению пришли приднестровская и молдавская стороны. «Технические сотрудники операторов связи Приднестровья и Молдовы должны договориться на своем уровне. Когда будут согласованы технические моменты, стороны будут готовы выйти к подписанию определенных соглашений», – сказал глава государства.