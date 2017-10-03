Мы предлагаем практическое решение проблемы

Состоялась встреча Вадима Красносельского с послом ФРГ в Молдове.

Юлия Монар заняла пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия в Республике Молдова в конце августа текущего года. Помимо встречи с Президентом Вадимом Красносельским в программу визита немецкого дипломата в Приднестровье включено общение с Председателем Верховного Совета, министром иностранных дел ПМР и ректором ПГУ им. Т. Г. Шевченко.

Приветствуя Юлию Монар, Вадим Красносельский подчеркнул, что «Приднестровье и Германию связывают исторически сложившиеся добрые отношения», и выразил благодарность за неравнодушие к происходящему в республике и вокруг нее. «Несмотря на то, что Германия напрямую не представлена в переговорном процессе в формате «5+2», она, будучи членом Европейского союза, все же имеет к нему отношение в качестве наблюдателя переговорного процесса. Нам интересно ваше мнение о происходящих процессах и важно понимание возможностей вашего влияния на ситуацию», – отметил в беседе с немецким послом Вадим Красносельский.

Президент подчеркнул, что Приднестровье открыто к конструктивному диалогу с молдавской стороной по решению актуальных проблем в экономической, гуманитарной, культурной сферах, отметив, что обеспечение интересов граждан является для приднестровской стороны первостепенной задачей.

«Власть нужна для того, чтобы обеспечить нормальную, достойную жизнь простых людей. Этому и будет служить позитивное решение конкретных вопросов», – уверен Вадим Красносельский. В данном контексте в ходе встречи глава государства обратил внимание немецкого дипломата на ряд инициатив Приднестровья, направленных на урегулирование некоторых проблемных аспектов в отношениях сторон и общее оздоровление диалога.

Как сообщает президентская пресс-служба, говорили собеседники и о приднестровско-германских отношениях, в том числе о перспективах развития контактов в социально-экономической и гуманитарной плоскости.

Затронув ситуацию в переговорном процессе в формате «5+2», посол упомянула Германское председательство ОБСЕ в прошлом году, подчеркнув, что для Германии было крайне важным продвинуться как можно дальше в решении актуальных вопросов. Серьезным шагом на этом пути, по мнению дипломата, является подписание Берлинского протокола. «Для нас важно проследить за тем, чтобы пункты Берлинского протокола стали реальностью. Наша задача – сделать так, чтобы найденные компромиссы и решения были реализованы», – подчеркнула Юлия Монар.

Она рассказала главе приднестровского государства о состоявшейся встрече с ректором ПГУ им. Т.Г. Шевченко, в ходе которой речь шла об одном из конкретных направлений диалога – апостилировании дипломов о высшем образовании. Значимым считает посол поиск компромиссного решения в вопросах телекоммуникаций.

Практическое продвижение вперед, по мнению дипломата, необходимо и в дискуссии об открытии моста через Днестр в районе села Бычок, уверена Юлия Монар.

Президент ПМР напомнил, что вопрос открытия этого стратегически, экономически и социально значимого объекта назрел не сегодня. Вадим Красносельский говорил о целесообразности и возможности его решения с министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером еще год назад, будучи Председателем Верховного Совета. По словам Президента, Приднестровье предлагает практическое решение проблемы. Суть инициативы и ее аргументированное обоснование уже направлены в виде официального документа всем участникам переговорного процесса.

В продолжение обсуждения ситуации в переговорном процессе Чрезвычайный и Полномочный Посол ФРГ в Молдове подчеркнула целесообразность скорейшего созыва заседания формата «5+2» в Вене, отметив, что в этом заинтересованы как стороны переговорного процесса, так и гаранты и наблюдатели. Вадим Красносельский подчеркнул готовность приднестровской стороны к диалогу на всех площадках.

В завершение встречи собеседники подчеркнули готовность к дальнейшим взаимовыгодным контактам по всему спектру актуальных вопросов.