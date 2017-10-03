Ситуация вокруг Приднестровья обсуждается в Москве

Судьба Приднестровья вызывает беспокойство у россиян. В Общественной палате РФ прошел круглый стол «Экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество России и Приднестровья: новые перспективы и возможности». Участие в форуме приняли представители законодательных и исполнительных органов власти России, члены Правительства ПМР, депутаты Верховного Совета, эксперты, общественность и СМИ.

О положении дел в нашем государстве сообщил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Щерба. По его словам, подобно России, Приднестровью хорошо известно, каково жить и развиваться в условиях санкций. Фактически на протяжении всей истории республики на неё оказывается давление извне. «За эти годы мы пережили вооруженную агрессию, информационную, телефонную, банковскую войны, когда наши банки блокировались на внешних рынках, – рассказал парламентарий. – Сейчас мы находимся на этапе опасной для нас по последствиям экономической блокады из-за установки молдавско-украинских постов на нашей границе с Украиной. В результате наши предприятия вынуждены проходить процедуру двойного таможенного оформления. Ограничен импорт Приднестровья по ряду товаров, страдает транспортная логистика. Мы несем многомиллионные потери. Более 60% государственного бюджета нашей республики формируется за счет налогов от внешнеэкономической деятельности. Санкции против Приднестровья направлены, прежде всего, на ограничение экспорта-импорта», – пояснил участникам спикер парламента.

По словам Александра Щербы, расставляя приоритеты, приднестровцы всегда хотели быть вместе с Россией. Это проявляется как в сферах культуры, духовности, так и в экономике. Отсюда – надежды на конструктивный диалог по налаживанию совместных с Россией инвестиционных проектов: «Мы открыты для любых инвесторов, но основной вектор направлен на интеграцию в российское экономическое пространство».

С тревогой были выслушаны слова приднестровского депутата о том, что «если в ПМР случится гуманитарная катастрофа, то это будет ударом по всему славянскому миру», потому что в Приднестровье проживают 200 тысяч граждан России и сотни тысяч российских соотечественников.

Премьер-министр Александр Мартынов начал свое выступление со слов благодарности за оказанное со стороны Общественной палаты РФ и органов госвласти России внимание Приднестровью. Председатель Правительства остановился на текущей ситуации в экономике. По его словам, в начале года республика столкнулась с дефицитом бюджета в размере 25% от ВВП и рядом других проблем. Все они требовали скорейшего разрешения. Среди предпринимаемых сегодня мер – проведение административной реформы, изменение инвестиционного законодательства, улучшение делового климата и повышение прозрачности деятельности предприятий.

В крайне непростых условиях, обусловленных факторами как внутреннего, так и внешнего характера, государству удается обеспечивать стабильность заработной платы, пенсий и иных социальных выплат.

«Мы сегодня наблюдаем консолидацию не только ветвей власти, но и бизнеса, государственного сектора во имя одной цели – недопущения ухудшения уровня жизни граждан. И сегодня приднестровский бизнес демонстрирует серьезную социальную ответственность», – подчеркнул глава Правительства.

Российские коллеги обсудили возможности оказания помощи соотечественникам в сферах здравоохранения, образования, культуры. В рекомендациях органам власти России также будет поднят вопрос финансовой и гуманитарной поддержки приднестровцев.

«Приднестровье – часть Русского мира, и этот форпост Россия не должна потерять», – заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. По её словам, «вопросы, касающиеся соотечественников, широко обсуждаются на различных площадках».

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Силанов, представляющий в российском парламенте в том числе интересы приднестровских избирателей, обратил внимание на необходимость системного подхода в реализации совместных социально-гуманитарных проектов. «При взаимодействии с различными органами власти мы реализовали несколько проектов на территории Приднестровья, – поделился он опытом. – С минздравом – в части переподготовки медицинских работников, с министерством образования – ряд проектов в сфере молодежной политики. Но это, в основном, отдельные проекты. Как таковой системной поддержки соотечественников, проживающих в Приднестровской Молдавской Республике, до сих пор нет. При этом жители Приднестровья связывают свое будущее с Россией. Вопросы, которые они поднимают, мы обязаны решить».

С особой теплотой отозвалась о жителях нашей республики представитель Общественной палаты России Наталия Нарочницкая, не единожды посещавшая Тирасполь.

По итогам круглого стола был подготовлен проект резолюции. Документ включает в себя предложения призвать международных участников в формате «5+2» использовать свой статус гарантов, посредников и наблюдателей для того, чтобы не допустить применения к Приднестровью методов давления и ограничений, которые грубо нарушают права и интересы приднестровцев.