ВНИМАНИЕ: «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

1 ноября с 10.00 до 12.00 в редакции газеты «Приднестровье» будет проведена очередная «Прямая линия».

На вопросы читателей ответит министр промышленности и регионального развития ПМР Николай ГЛИГА.

Цель «Прямой линии» – повышение уровня и качества сферы жилищно-коммунального хозяйства республики.

Вопросы министру можно задать в день проведения «Прямой линии», а также предварительно по телефонам: 0 (533) 9-70-54, 7-47-00, а также на электронный адрес: pridnestr@idknet.com