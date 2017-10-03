ООО «Король»: Не отстаем от времени

Транспортное предприятие ООО «Король» – одна из лучших приднестровских компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Об этом говорят и неизменные победы предприятия в различных конкурсах, в том числе и в традиционном ежегодном конкурсе «Приднестровское качество».

Как рассказал нам директор ООО «Король» Михаил Кырнац, сегодня компания обслуживает как внутриреспубликанские маршруты, так и международные. В республике это такие направления, как «Тирасполь – Каменка», «Тирасполь – Днестровск», «Тирасполь – Глиное», «Тирасполь – Новокотовск», «Ближний Хутор – Слободзея», «Парканы – Слободзея», «Днестровск – Незавертайловка». Последние три маршрута – социально значимые.

В свою очередь, международных маршрутов у ООО «Король» три: «Тирасполь – Кишинев», «Тирасполь – Одесса» и, наконец, самый главный – «Бендеры – Москва».

Обслуживают такую маршрутную сеть 27 микроавтобусов и автобусов. «Этого транспорта нам хватает, имеем даже две единицы резерва, которые в случае поломок готовы в любой момент выйти на линию», – рассказывает Михаил Кырнац.

По его словам, компания задумывается об обновлении автопарка. Планируется приобрести автобус вместимостью 50 мест для рейсов «Бендеры-Москва». «На следующий год собираемся купить два-три микроавтобуса для внутриреспубликанских маршрутов», – отмечает директор предприятия. Это будет легче сделать, если у государства появится возможность поэтапно вернуть транспортникам исторические долги за перевозку льготников.

Главные новшества, внедренные на предприятии в последние годы, связаны с развитием информационных технологий. Одно из них – система GPS, установленная на маршруте «Бендеры – Москва». Начальник отдела эксплуатации ООО «Король» Сергей Масленников тут же показал нашему корреспонденту, как она работает. Система позволяет в режиме реального времени увидеть не только то, где находится автобус, а и то, с какой скоростью он едет, какое расстояние прошел. Можно посмотреть историю – где автобус был в тот или иной день и час.

Еще одно нововведение – система электронного учета билетов. По ней можно отследить любой проданный на ООО «Король» билет, по каждой машине и рейсу, узнать его стоимость.

Программа для механиков в режиме онлайн даст подробную информацию о выручке, о том, какие машины находятся на линии, а какие – в ремонте, о времени выезда на маршрут, о количестве мест в салоне, о показаниях спидометра при выезде и возврате, о числе фактических рейсов, которые сделал автобус или микроавтобус. Можно увидеть также и то, через сколько километров транспорт должен проходить техобслуживание, менять масло.

«Всё на контроле – эту информацию можно посмотреть за любое число. По выручке у нас нет вопросов, все суммы фиксируются в программе. Это создает прозрачность и для нашего предприятия, и для государства», – отмечает Михаил Кырнац.

Два месяца назад ООО «Король» заключило договор с одной из фирм – поставщиков топлива и вошло в «Топливный проект». «Наши водители сегодня не имеют дела ни с наличными деньгами, ни с талонами на топливо. У них есть платёжная карта, на которой указан номер машины, и с её помощью они рассчитываются на АЗС», – рассказал нам Сергей Масленников. По его словам, дату заправки, объем заправленного топлива и его точный расход – всё это теперь можно отслеживать в режиме онлайн.

Как подчеркнул Михаил Кырнац, ООО «Король», работающее на приднестровском рынке уже почти 20 лет, всегда стремилось к высокому качеству перевозок. Поэтому на предприятии и уделяется большое внимание поддержанию и обновлению транспортного парка, профессионализму водителей, удобству пассажиров как на местных, так и особенно на международных маршрутах.

Сергей Гришин, г.Тирасполь.