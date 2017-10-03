СПЕШАТ ПО ДОРОГАМ МАШИНЫ

С таким водителем дорога – в радость!

Илью Лебежина, водителя Дубоссарского ООО «Спрос», первого частного предприятия Приднестровья на рынке пассажирских автомобильных перевозок, знают многие пассажиры.

Ездить с ним – одно удовольствие: автобус всегда исправен, в салоне чисто, уютно и царит доброжелательная атмосфера. Илья Николаевич всегда ответит на вопросы пассажиров и выполнит их просьбы.

В ООО «Спрос» он работает с самого начала, когда руководитель предприятия Владимир Дорофеев приступил к его созданию в 2001 году. Руководство отзывается о нем как о грамотном и добросовестном специалисте. Своим трудом он добился больших успехов и высоких показателей в работе. Аккуратный и энергичный, он умеет отстаивать свою точку зрения. При этом всегда тактичен, вежлив, внимателен и заслуженно пользуется в коллективе большим уважением.

У Ильи Николаевича более 40 лет профессионального стажа. Его работа по маршрутам не имеет срывов.

Водитель – одна из самых мирных, созидательных профессий. Но не понаслышке знает Илья Лебежин, что такое война.

В 1992 году, когда город полгода ежедневно обстреливали, а дубоссарцы хоронили своих защитников и мирных жителей, Илья Николаевич, защитник Приднестровья, не бросил трудную работу, не подался, как многие, в эвакуацию. Он не только продолжал работать в АТП-3, но и вышел на самый опасный в то время рейс на Одессу, единственный, который связывал Приднестровье и Украину, принимавшую в то время тысячи дубоссарских беженцев. «Дорогой жизни» называли эту трассу. Неоднократно его автобус попадал под обстрелы, но ни разу пассажиры не пострадали.

Летом 1992-го он возил дубоссарских кадетов в Новочеркасск, куда они направлялись на учебу.

Ему как одному из лучших водителей республики доверяют самые ответственные рейсы. Так, в 2007 году И. Лебежин был удостоен чести доставить делегацию ПМР в Москву для участия в программе «Дни Приднестровья в Москве».

На всю жизнь Илья Лебежин запомнит и свои поездки в Южную Осетию. Так, в августе 2008 года, когда он вез приднестровцев для участия в программе «Год Приднестровья в Южной Осетии», его автобус также попал под обстрел грузинских силовиков. Это было буквально накануне трагедии – нападения Грузии 8 августа 2008 года.

Обстановка во время приезда нашей делегации уже была обострена, и когда начались провокации грузинской стороны, власти Южной Осетии для обеспечения безопасности попросили делегацию нашей республики выехать из Цхинвала домой. Через несколько дней там разыгралась трагедия, унесшая огромное число человеческих жизней.

Вместе с супругой Илья Николаевич вырастил и воспитал троих прекрасных детей. Дочь пошла по стопам матери, ветерана швейной фабрики, и работает сейчас на этом предприятии модельером-конструктором. Один из сыновей, как и отец, стал водителем, выполняет международные перевозки.

Илья Лебежин награжден медалью «За трудовую доблесть», Грамотой Президента ПМР, а в канун нынешнего профессионального праздника – орденом «Трудовая Слава».

Именно благодаря таким ответственным работникам, как И. Лебежин, предприятие ООО «Спрос» является многократным лауреатом республиканских конкурсов «Лидер малого бизнеса» и «Приднестровское качество».

На сегодняшний день предприятие выполняет 6 междугородных и 15 международных рейсов, а также осуществляет рейсы по 18 городским маршрутам.

Инна Влада.

г. Дубоссары.