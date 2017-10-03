Чему учат в автошколе?

«Незнайка взмахнул палочкой и сказал: «Хотим, чтоб у нас автомобиль был, как у Винтика и Шпунтика, и чтоб я управлять умел!». Сейчас же в конце улицы показался автомобиль и быстро подъехал к Незнайке и Кнопочке».

Писатель Николай Носов очень точно подметил желание некоторых начинающих автовладельцев в одночасье, без предварительной подготовки, получить права. Но закон, сама жизнь настоятельно требуют – прежде чем сесть за руль машины, мотоцикла или мопеда, необходимо многому научиться.

В республиканском производственном автоучебном комбинате считают своим долгом сделать всё, чтобы «незнаек» на приднестровских дорогах было как можно меньше. Старейшей автошколой Тирасполя руководит Петр Киреу. По словам Петра Ивановича, за полвека истории школы накоплен богатый опыт в подготовке водителей всех категорий, сформированы преподавательские традиции. В коллективе работает инструктор с двадцативосьмилетним стажем Юрий Нечаев. Все наставники с высшим техническим образованием.

Ежегодно школа готовит около 700 водителей. Большинство – с категорией «В» (легковой автомобиль). Как отмечает Петр Киреу, в последние годы количество обучающихся снизилось с 1000 до 700, что обусловлено общим спадом экономики и, одновременно, выросшим числом самих автошкол.

Срок обучения на категорию «B» – три месяца. Появление современных, компьютеризированных автомобилей сказалось на подходе к изучению технической части. Поскольку большинство владельцев транспортных средств обслуживают их в автосервисах, количество отведенных на технику часов сегодня намного меньше.

Ещё одна тенденция – на порядок выросшее число женщин за рулем. Руководитель автошколы воспринимает это явление только положительно. Говорит, что женщины более осторожны, дисциплинированны, езду на автомобиле они не пытаются превратить в выяснение отношений по принципу «кто круче». Женщины нередко лучше усваивают материал – именно потому, что менее самоуверенны. Вдобавок большинство мужчин приходит в автошколу с первичным опытом вождения. В результате инструктору приходится переучивать, переубеждать новичков, которые считают, что уже знают, «как правильно».

Вообще, требования безопасности на дороге требуют досконального знания правил дорожного движения от всех его участников. Так, около пяти лет назад были введены права на мопед. По мнению Петра Киреу, это было правильное решение: водители мопедов, как, кстати, и велосипедисты, передвигаются по проезжей части (велосипедных дорожек у нас нет).

В целом, чем выше культура поведения на дороге, независимо, идет ли речь о водителе или пешеходе, тем безопаснее. К сожалению, наши люди ведут себя не всегда достаточно корректно. Даже опытные водители, если поблизости нет сотрудника ГАИ, камер видеонаблюдения, в отдельных ситуациях не включают сигнал поворота. На перекрестках, где движение регулируется светофором, начинают движение на желтый свет и ещё сигналят тем, кто «не срывается с места». Петр Иванович говорит, что всегда советует начинающим водителям не обращать внимания на «торопыг». Переволновавшись, можно, и правда, совершить ошибку. При необходимости лучше включить «аварийку». И тогда нетерпеливому «водиле» просто придется объезжать.

Есть хороший совет и для пешеходов – даже когда вы переходите дорогу на правильный свет, в установленном месте, всё же лучше осмотреться, проанализировать ситуацию. И только тогда начинать движение.

«Нашим ученикам мы говорим: самое главное на дороге – быть вежливым. Старайтесь пропускать других – и тогда пропустят вас. Не нервничайте без повода, относитесь с пониманием ко всем участникам движения. Вы от этого только выиграете. Все выиграют», – делится опытом Петр Киреу. Не случайно говорят, что ситуация на дорогах свидетельствует о положении дел в обществе.

Николай Феч.