МЫ ВЫБИРАЕМ, И НАС ВЫБИРАЮТ…

Разговор главного редактора газеты с читателями о подписке на официальное печатное издание Правительства и Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год.

Наша газета в преддверии очередной, 24-й по счету подписной кампании. Задались вопросом: «Кто читает и кто выписывает газету?». Все последние годы уровень подписки на «Приднестровье» стабилен и остается практически на одном уровне.

Конечно, были лучшие времена, когда на республиканское издание подписывалась каждая семья. Тут влияли многие факторы: и организация «добровольно-принудительной» подписки, тогда не было еще такой демократии, как сейчас, и не такой активной была работа по выпуску электронной газеты…

А сколько писем приходило?! В редакции даже отдел соответствующий был. Но, если честно, «Приднестровье» сегодня отображает именно те реалии, в которых мы живем, газета – поистине зеркало нашей жизни.

Мы часто еще слышим: на страницах газеты недостаточно экономики, ее анализа, нет объективной информации о политических процессах, приглаживаются проблемы социального и политического характера, много официальной информации, что не дает вширь и вглубь показать образ человека, главного героя на страницах газеты, ради которого, собственно, она и существует. Некоторые чиновники недооценивают газету как четвертую власть.

Что касается человека труда, труда производственного, сельскохозяйственного, умственного, просветительского, культурного и т.д., то, как правило, все герои наших материалов – люди большого самоотверженного труда, люди, чьими руками выпускаются станки, ткань, консервы, возводятся объекты жилого, промышленного и социального назначения, кто учит наших детей, лечит нас, радует своим творчеством…

Мы хотели бы больше писать о производственниках, их делах, но, к сожалению, сегодня многие предприятия простаивают, новые производства или только зарождаются, или в перспективе. Есть трудности в бизнесе и предпринимательстве, и здесь тоже для нас во многом еще не вспаханное до конца поле деятельности. Но наши приднестровцы – трудолюбивые, ответственные люди, которые в своей профессиональной деятельности добиваются весомых показателей. И они, чтобы ни говорили скептики, всегда герои наших публикаций. Независимо от того, живут и работают они в столице или в «забытом богом» уголке. Рубрика «Милая малая Родина», которая знакомит нас с людьми и их жизнью из разных населенных пунктов Приднестровья, даже таких сел, где одна улица и несколько домов, полюбилась читателям – они просят редакцию обязательно рассказать об их поселке, селе – пусть, мол, узнают о них земляки, у них тоже немало интересного и привлекательного.

Читателей волнует многое: и наличие рабочих мест, и повышение зарплаты, пенсии, и строительство доступного жилья, и улучшение медицинского обслуживания, приобретение лекарств по приемлемым ценам… С этой целью ежемесячно газета проводит «Прямую линию» с должностными лицами. Каждый из нас имеет возможность задать интересующий его вопрос и получить ответ.

Редакция старается, чтобы ни одно обращение нашего читателя не оставалось без внимания, чтобы на беспокойство заявителя последовала должная реакция государственного чиновника. И мы чувствуем, что это у нас получается: аудитория участвующих в «Прямой линии» увеличивается, многие проблемы, которые затрагивают в ходе нее читатели, впоследствии находят разрешение.

Газете нужны разные темы, и все они важны. Редакция задалась вопросом насчет наиболее популярных тем и рубрик в «Приднестровье». И что же выяснилось?

Не стало неожиданностью, что самой любимой темой в газете читатели назвали так называемую патриотическую. Сюда вошли знакомые всем рубрики: «Это наша с тобой биография», «Человек года», «Твои люди, Приднестровье», «Милая малая Родина», «Портрет земляка» … Об этом сообщили нам Людмила Фрунзе из Каменки, Юрий Порожняков и Надежда Зубчанинова из Тирасполя и многие другие. Михаил Иванович Навроцкий, наш подписчик с первого номера газеты из столицы, которому недавно перевалило за 90, так сказал: «Газета своими статьями об истории республики, ее людях учит читателей любить свой край, дорожить им, стараться сделать его еще краше. Особенно это нужно молодым, ведь они продолжатели начатых старшими дел». Далее по популярности следуют темы здоровья и овладения кулинарными премудростями. Их изучают и используют в повседневной жизни Наталья Рожко из Тирасполя, Валентина Караман и Валентина Лисничук из Слободзейского района, Светлана Агаркова из Дубоссар, Борис Паламарчук и Алексей Бабин из Днестровска, Людмила Болгарина из Бендер и многие, многие другие.

Рубрики «Вести с мест», «От «Российской газеты», а также информационная подборка материалов заняли ведущее место в рейтинге любимых тем. Быть всегда в курсе событий хотят Елена Паршина из Тирасполя, Брана Лазуткина из Бендер, из Каменского района Николай Сичинский, из Григориопольского и Слободзейского районов Петр Чолак и Федор Олейников и другие.

Оказалось, многим пришлась по душе рубрика «Во саду ли, в огороде», которую ведет опытный дачник, наш старый подписчик Валентина Фролова. Чуть ниже, с небольшим разрывом, идут «Год предпринимателя», «Спортивный курьер», «Советы хозяйке», «Окно в природу», «Лунный календарь», «Кроссворд» и «Гороскоп».

В разряд популярных начинают входить публикации под рубрикой «Форум: трибуна общения».

Об этом нам поведали Анатолий Борщ из Слободзейского района, Борис Зох из Рыбницы, Людмила Фрунзе из Каменки и другие. Тираспольчанин, председатель Общественного совета города Владимир Никифоренко вообще считает, что больше надо писать о том, что нам мешает в повседневной жизни. «Нечего бояться чиновников и всякого рода начальников, – говорит он. – Это им надо переживать за свои места и говорить спасибо за то, что мы им указываем на недостатки».

Получаешь письма, звонки по телефону, встречаешься с людьми, и всегда интересует вопрос: «А кто основной читатель газеты?». И отмечаем: возраст активных подписчиков – от 60 до 70 лет. Однако их «подпирают» те, кому перевалило за 50. Но есть и такие, кто не расстается с нашей газетой и в свои 80 и 90 лет! Очень хочется назвать их имена, и я это с удовольствием сделаю. Это Нина Елагина, Иван Николаев, Михаил Кислицкий, Людмила Кучеренко … Читать газету, тем самым участвовать в общественной жизни, это, знаете, тоже ключ к долголетию.

А самому взрослому нашему читателю 100 лет! Ивану Ивановичу Седову, правда, газету регулярно читает сын Григорий Иванович, но это не меняет положения – ветеран с нетерпением ждет приднестровских новостей.

Каждый материал в газете – это нелегкий творческий труд журналиста. Репортер его готовит, проверяя факты, подбирая нужные слова. А потом редактор отправляет статью в номер и подписывает его к печати, отвечая головой за все, что в нем написано. Время рассудит: мы еще наверняка вернемся к киоскам и будем иметь удовольствие покупать в них газету, а вечером дома перелистывать ее страницы. И заглядывать в почтовый ящик будем, дожидаясь, когда в него почтальон опустит очередной номер.

Александр КАРАСЁВ, главный редактор.