УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИДНЕСТРОВЬЯ!

От имени Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики примите искренние поздравления по случаю вашего профессионального праздника!

Современные экономические условия, растущая автомобилизация диктуют все более высокие требования к дорожному хозяйству, создают новые предпосылки для расширения дорожной сети, существенного улучшения транспортной инфраструктуры.

Благодаря вашему повседневному труду и огромной ответственности обеспечиваются бесперебойные перевозки во все населённые пункты нашей республики и другие страны. Вы четко и качественно выполняете непростые задачи в любую погоду и при любых условиях.

Пусть ваши энтузиазм и преданность делу способствуют дальнейшему развитию транспортного комплекса республики и в целом экономики Приднестровья! Желаю вам успешной, безаварийной работы, надежной техники, безопасных и открытых дорог! Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья и семейного благополучия!

Александр Щерба,

Председатель Верховного Совета ПМР.