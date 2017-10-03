Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в Приднестровской Молдавской Республике обеспечивают непрерывность потока пассажиров и грузов, формируя благоприятные условия для перевозок.

Эти профессии объединяют в себе механиков, слесарей, электриков, инженеров, диспетчеров, кондукторов, специалистов широкого профиля, а также асфальтоукладчиков и рабочих.

Ваш труд всегда востребован и пользуется заслуженным уважением со стороны общества. Благодаря вашим самоотдаче и мастерству транспортная сеть и дорожная инфраструктура Приднестровья постоянно модернизируются, способствуя улучшению качества и уровня безопасности приднестровских дорог.

От вас зависит не только безопасность и комфортность движения, но и общий образ Приднестровья в глазах наших граждан и гостей республики.

От всей души желаю вам, уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, новых трудовых свершений, ровных дорог, благополучия в пути! Счастья и здоровья вам и вашим близким!

Вадим Красносельский, Президент ПМР.