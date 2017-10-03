Видимые проблемы слепых людей

Глава государства провёл встречу с руководителем ОО «Общество слепых Приднестровья».

Поблагодарив Вадима Красносельского за внимание к проблемам инвалидов по зрению, Виктор Никита констатировал, что возглавляемая им общественная организация сталкивается с рядом серьезных трудностей.

Одной из причин, препятствующих развитию УПП «Маяк» – предприятия, на котором заняты слабовидящие и незрячие граждане, является наличие исторических долгов. Государство уже списало часть задолженности предприятия перед бюджетами разных уровней, но её груз по-прежнему велик. Президент поручил изучить данный вопрос и представить варианты решения.

Отсутствие транспорта – еще одна проблема, с которой сталкивается республиканское общество слепых. В Приднестровье функционируют шесть территориальных организаций, в которых состоят более тысячи человек. «Постоянно возникают вопросы. Некоторые требуют оперативного решения. Наличие транспорта упростило бы наше положение», – объяснил Виктор Никита. Он обратил внимание Президента и на состояние тротуаров, а также на необходимость установки в местах компактного проживания незрячих, а также на участках интенсивного движения транспорта озвученных светофоров.

Кроме того, как информирует пресс-служба главы государства, Виктор Никита констатировал, что зачастую обустройство социальных объектов, к примеру, остановок, проводится без учета специфики незрячих людей.

Вадим Красносельский взял на заметку все обозначенные проблемы. Не обошел глава государства вниманием и тему активного участия инвалидов по зрению в различных спортивных мероприятиях. Виктор Никита сообщил, что к Международному дню слепых планируется провести соревнования по футболу.