25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С РЕСПУБЛИКОЙ

Четверть века торгово-промышленной фирме «Интерцентр Люкс». Компании, рожденной в сложное послевоенное время неравнодушными к судьбе Приднестровья людьми – супругами Анатолием и Марией Дзернович. Вместе с республикой коллектив «Интерцентра Люкс» прошел путь от четырех швейных машинок до многопрофильного холдинга.

В КАЖДОМ ГОДЕ, В КАЖДОМ ДНЕ ТРУД ВО БЛАГО ВСЕЙ СТРАНЕ

1992 – первое сшитое изделие.

1993 – монтаж 4 мини-потоков по 12 человек. Стратегическим стал курс на массовый пошив, промышленный тип производства.

1994 – начало строительства в Тирасполе восьмиэтажного здания.

1996 – новоселье в современном производственном комплексе по ул. Котовского,4.

1997 – начало сотрудничества с иностранными компаниями. Открытие магазина «Мария», модного салона «Влад».

2001 – создание фирменной торговой сети «Люкс», магазины которой открыты во всех городах республики. В Германии «Интерцентру Люкс» за высокое качество продукции и новейшие технологии вручена престижная награда – «Золотая Арка Европы». Начало сотрудничества с российским модельером В. Зайцевым.

2002 – «Интерцентр Люкс» приходит в аграрный бизнес. В с. Шипка создается первый перерабатывающий сельскохозяйственный комплекс на 2,5 тыс. га.

2004 – в Дубоссарскую швейную фабрику инвестировано около 1 млн долл.

2008 – в селах Фрунзе и Владимировка создается второй сельхозкомплекс, включающий племенное животноводство.

2014 – переориентация с давальческой схемы на выпуск продукции собственных торговых марок – «Интерцентр Люкс» и «Мадзерини» с завоеванием российского рынка.

Одевать людей – дело всей жизни

Для работников предприятия-юбиляра швейная отрасль – вся их жизнь. Многие десятилетия они отдают ей силы, знания, умения. Они – швейники, что по-настоящему звучит гордо. За эти годы каждый из них стал профессионалом, мастером, потому что по-настоящему любит свою профессию, остается ей верным. Вот и основатель фирмы Анатолий Дзернович признается: «Аграрное производство – это чистой воды бизнес, где можно и нужно зарабатывать на общее благо, а вот пошив одежды – это творческий полет, это занятие для души».

В бизнес-среде учредителя ТПФ «Интерцентр Люкс» называют «вечно строящим». Первые пошитые изделия обменивались по бартеру на стройматериалы, чтобы возвести в Тирасполе европейского уровня восьмиэтажный производственный корпус. Потом было строительство торговых центров по всей республике, которые стали основой фирменной торговой сети «Люкс». Так была создана целая отрасль в многогранном спектре деятельности фирмы. Принцип ее работы – мало произвести, все требуется продать. Затем последовала капитальная реконструкция приобретенного фирмой крупнейшего в Восточной Европе швейного комплекса в Дубоссарах. Расширение производственной географии «Интерцентра Люкс» стало своевременным шагом, позволившим сохранить коллектив Дубоссарской швейной фабрики, в 2 раза увеличить объемы производства, налоговые отчисления. И сейчас в столице строится новый производственный корпус, в который уже инвестировано 280 тыс. долларов.

В этой общей неугомонности – от президента фирмы до швеи – угадывается тот самый «люксовский» характер: творческий, инициативный, новаторский, гибкий, сильный и стойкий. А иначе не было бы столько реализованных идей, новых направлений деятельности. Но определяющим все же остается швейное производство.

Из года в год профессиональные мастера «Интерцентра Люкс» завоевывают сердца потребителей. Изделия, на которых красуется золотистая латинская буква «L», получает признание не только местных модниц, но и россиян и европейцев. В основе же всего – творческий подход к разработке изделий коллектива дизайнеров, художников-модельеров и конструкторов, учет современных тенденций развития моды и новейших технологий швейного производства. Их труд – настоящая творческая лаборатория. В ней каждый год разрабатывают более трехсот моделей одежды. Главное, за что любят покупатели одежду фирмы-юбиляра, – это качество и демократичные цены. Два самых важных слагаемых успеха.

Многие годы «Интерцентр Люкс» работал по давальческой схеме. Деловые партнеры – мировые бренды «Прада», «Армани», «Келвин Кляйн», «Дольче и Габбана». К сожалению, для производителей самым большим минусом этой деятельности является низкая рентабельность. В 2014-м руководство фирмы кардинально меняет стратегию развития. Обогатившись за многие годы европейскими технологиями и ноу-хау, компания выходит на зарубежный рынок с продукцией собственных торговых марок – «Интерцентр Люкс» и «Мадзерини». Новейшие ультрамодные коллекции собственной одежды на экспорт разрабатывают в созданном совместно с итальянскими партнерами дизайн-бюро в столице мировой моды Милане.

Даже бушующий в республике экономический кризис не становится препятствием для развития. Парадоксально, но когда другие сворачивали производство, «Интерцентр Люкс» использовал это время для качественно нового прорыва. Начиная с 15-го года, динамика развития идет исключительно по нарастающей, обороты растут. В России, Франции, США, Чехии, Турции, на Украине продано более 70 тысяч комплектов высококачественной, современной мужской и женской одежды собственного производства. При этом российский рынок для фирмы в приоритете. Но в первую очередь продукцию реализуют на месте, причем по ценам в 2,5 раза ниже. В современную прочную форменную одежду «Интерцентра Люкс» одеваются и приднестровские силовики. В их числе – Рота почетного караула, воспитанники кадетской школы и Суворовского военного училища.

Каждый год в ассортименте фирмы – свыше трехсот новых моделей. Это высочайшего европейского качества пальто, пуховики, куртки, плащи с различными наполнителями, форменная и специальная одежда – 200 тысяч изделий в год. Торговля изделиями «Интерцентра Люкс» переместилась и во «всемирную паутину». Сегодня ее реализуют известные торговые сети России и интернет-сайты «Ла мода» и «Валберис».

От земли

Основатель фирмы, родившийся и выросший в селе, с детства познавший крестьянский труд, – убежденный сторонник развития многоотраслевого предприятия. Это когда при экономических «штормах» одна отрасль поддерживает другую. Именно поэтому в 2002 г. «Интерцентр Люкс» начал развивать новый вид бизнеса – аграрный.

Главная идея аграрного производства фирмы – меньше затрат, больше отдачи с каждого гектара в виде высоких урожаев и роста объемов производства. С первых дней взяли курс на применение современных технологий и использование интенсивных методов выращивания сельскохозяйственных культур: зерновых, бобовых, масличных и эфиромасличных. Площадь обрабатываемых земель сельхозкомплексов в селах Шипка Григориопольского района и Фрунзе и Владимировка Слободзейского района составляет 7,5 тысячи гектаров. В составе слаженной команды профессионалов 250 человек с постоянной работой и гарантированной зарплатой. На полях – современная сельскохозяйственная, мелиоративная техника.

Аграрный комплекс фирмы «Интерцентр Люкс» сегодня является одним из крупнейших в Приднестровье и функционирует как вертикально интегрированный холдинг по развитию животноводства, выращиванию сельхозкультур, переработке, выпуску продуктов питания и их реализации под маркой «Люкс» в фирменной торговой сети. Это законченный производственный цикл, а работа строится по принципу «поле/ферма – прилавок».

Заниматься животноводством никакими коврижками никого не заманишь – хлопотно, рискованно. А вот основатели «Интерцентра Люкс» рискнули. Так, с нуля был создан современный племенной свиноводческий комплекс мощностью до 12 тысяч голов в год. Функционирует он по замкнутому циклу производства свинопоголовья. 100 процентов свинины реализуют на местном рынке. За 13 лет общая площадь реконструированных и вновь построенных в сельской местности помещений составила более 36 тыс. кв. м. Но в «Интерцентре Люкс» не довольствуются достигнутым. В планах на этот и будущий год – очередное расширение и реконструкция двух цехов комплекса общей площадью более 4 тыс. кв. м. В с. Фрунзе устанавливают новейшее оборудование модульного комплекса по убою и переработке. Оно получено из России и соответствует всем требованиям для поставки свинины в страны Евразийского союза. В течение многих лет фирма является крупным поставщиком молока, мяса, другой сельхозпродукции для различных бюджетных организаций – школ, детских садов, интернатов, силовых министерств.

Занимаясь аграрным производством, коллектив агропромышленного комплекса «Агро Люкс» неизменно исповедует принцип «Не просто быть, а быть лучшим». По основным показателям воспроизводства животноводы «Агро Люкса» уже вышли на европейский уровень.

Освоение фирмой «Интерцентр Люкс» аграрного сектора позволило создать новые рабочие места, увеличить объемы производства, отчисления в бюджеты и социальные фонды. Коллектив вносит свой вклад не только в обеспечение продовольственной безопасности республики, но и ее экономического и финансового потенциала. Являясь экспортоориентированной компанией, «Интерцентр Люкс» зарабатывает для Приднестровья валюту, тем самым укрепляя курс приднестровского рубля. Чтобы завоевать внешний рынок продукцией собственного аграрного производства, здесь много сил и энергии тратят на то, чтобы она соответствовала высоким требованиям западных рынков.

То, что отдашь, тебе же и вернется

Нынешние успехи фирмы-юбиляра базируются на главных китах – целеустремленности, любви к людям, помощи им – чертах, которые руководитель предприятия унаследовал у своего учителя, женщины-легенды Валентины Соловьевой. До сих пор Анатолий Дзернович делает свою жизнь с нее, работая не для себя, а для людей. Отсюда и та большая благотворительная деятельность, присущая этому коллективу и его руководителям, высокий уровень социальной защиты работников. Определяющим остается принцип: «Чем больше отдаешь людям, тем больше возвратится тебе».

Социальный аспект деятельности фирмы в виде обеспечения занятости ярко выражен в том, что 95% ее сотрудников составляют женщины. Фирма «Интерцентр Люкс» разительно отличается от других высоким уровнем социальной поддержки. Бесплатные обеды для сотрудников, их доставка из близлежащих населенных пунктов к месту работы, реализация собственной швейной и сельхозпродукции в счет заработной платы по сниженным ценам, оздоровление работников и членов их семей, получение беспроцентных ссуд, материальная помощь, учебу, лечение, приобретение техники, ремонт и в других жизненных ситуациях. На социальную поддержку работников в последние годы направлено 1,5 млн руб.

Такой подход распространяется не только на тысячный коллектив. Он для всех, кто нуждается в поддержке. В числе адресатов получения благотворительной помощи – ветераны войны, труда и Вооруженных сил, семьи погибших защитников Приднестровья, общественные организации, детские учреждения, малоимущие семьи. Ежегодно до 20% прибыли расходуется на благотворительные цели. Творить добро – повседневная потребность коллектива фирмы и ее учредителей. И так уже четверть века. И так будет всегда.

Когда материал уже был подготовлен к публикации, стало известно об издании Указа Президента ПМР. В нем говорится о награждении ТПФ «Интерцентр Люкс» орденом «Трудовая Слава» «за большой вклад в развитие легкой промышленности и сельского хозяйства ПМР, высокую эффективность производства, активное участие коллектива предприятия в общественной жизни республики».

Сергей ХОХЛОВ.

Фото предоставлены ТПФ «Интерцентр Люкс».