Вадим Красносельский пообщался с членом думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым.

Приветствуя российского депутата, представляющего в Государственной Думе партию КПРФ, Президент ПМР подчеркнул традиционный характер российско-приднестровских межпарламентских связей. Вадим Красносельский отметил, что убежден в необходимости открытого и равного сотрудничества со всеми фракциями Государственной Думы.

«Депутаты всех фракций – «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР – единогласно нас поддержали. Мы должны сотрудничать в равной степени со всеми. Считаю, что это правильно. Ценю и приветствую консолидированную позицию Государственной Думы РФ по отношению к Приднестровью и надеюсь, что она сохранится», – подчеркнул глава приднестровского государства.

«Один из немногих вопросов, который объединяет всю Госдуму, за что мы всегда голосуем консолидированно в поддержку, – это все, что связано с Приднестровьем. Председатель Верховного Совета был в Госдуме на заседании нашего комитета и мог убедиться, что представители всех партий поддержали все вопросы, которые могут сегодня помочь развитию Приднестровья. Когда дело касается Приднестровья, в Госдуме никто на «политические квартиры» не делится», – отметил в беседе с Вадимом Красносельским Казбек Тайсаев. Обратив внимание на наличие серьезных мировых экономических проблем, на трудности, с которыми в условиях санкций сталкивается Россия, российский парламентарий подчеркнул, что он и его думские коллеги считают поддержку приднестровцев одной из приоритетных задач.

«Мы ценим поддержку Российской Федерации. Она гарант переговорного процесса, миротворец, стратегический партнер, то государство, в отношении которого приднестровский народ высказался однозначно – за воссоединение с Великой Родиной – Российской Федерацией после признания независимости Приднестровской Молдавской Республики. На территории Приднестровья проживают 220 тысяч граждан Российской Федерации. Остальные сотни тысяч считают себя соотечественниками. Никто из нас не виноват в развале Советского Союза, в результате которого было создано Приднестровье. Я убежден, что все граждане Российской Федерации имеют равные права и обязанности. То, что Конституция и законы РФ дают гражданам России, проживающим на ее территории, однозначно должны получать и россияне, проживающие за пределами страны. Есть, конечно, нюансы законотворческого, правоприменительного характера. Важно, что наши депутаты работают в этом направлении с депутатами Госдумы – того органа госвласти, который по своему функционалу может повлиять на ситуацию, ликвидировать имеющиеся пробелы в законодательстве, касающиеся граждан России, проживающих за пределами страны», – подчеркнул Вадим Красносельский.

В продолжение встречи, по информации президентской пресс-службы, собеседники обсудили ряд актуальных вопросов российско-приднестровского взаимодействия в различных сферах.