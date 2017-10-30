Памятные монеты Приднестровского республиканского банка

С 25 октября 2017 года Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов достоинством 3 рубля «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» вне серии.

Памятные монеты являются денежными знаками Приднестровского республиканского банка, выступают средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости.

Характеристика монеты:

Номинал: 3 рубля

Металл: сталь с никелевым покрытием

Диаметр: 24,0 мм

Масса: 5,6 г

Гурт: гладкий

Тираж: до 30 000 штук

Отчеканено на 25.10.2017: 20 000 штук

Описание монеты:

Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «3 РУБЛЯ»; в нижней части под гербом – «2017».

Реверс монеты: в центре – изображение стилизованного серпа и молота; вверху – надпись «100 ЛЕТ» на фоне звезды с лучами; справа – надпись «ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»; слева – лавровая ветвь.