Памятные монеты Приднестровского республиканского банка
С 25 октября 2017 года Приднестровский республиканский банк ввёл в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов достоинством 3 рубля «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» вне серии.
Памятные монеты являются денежными знаками Приднестровского республиканского банка, выступают средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости.
Характеристика монеты:
Номинал: 3 рубля
Металл: сталь с никелевым покрытием
Диаметр: 24,0 мм
Масса: 5,6 г
Гурт: гладкий
Отчеканено на 25.10.2017: 20 000 штук
Описание монеты:
Аверс монеты: в центре – изображение Государственного герба Приднестровской Молдавской Республики; по кругу – надписи: вверху – «ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК», внизу – «3 РУБЛЯ»; в нижней части под гербом – «2017».
Реверс монеты: в центре – изображение стилизованного серпа и молота; вверху – надпись «100 ЛЕТ» на фоне звезды с лучами; справа – надпись «ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»; слева – лавровая ветвь.