Спорткурьер

ГРЕБЛЯ. Регата по академической гребле в рамках XIX Международного фестиваля спорта «Динамо-Правопорядок» прошла на базе «Чайка» в Бендерах. Мероприятие было приурочено к 100-летию со дня образования советской и 26-летию приднестровской милиции и, кроме того, завершало гребной сезон 2017 года.

В составе ветеранской восьмерки на воду вышел и почетный президент Федерации академической гребли Приднестровья Вадим Красносельский. «Такое объединение имеет положительный результат: молодые смотрят на опытных заслуженных спортсменов, перенимая их опыт, – считает глава государства. – Ветераны, в свою очередь, получают возможность проверить свои силы. В этих соревнованиях нет проигравших».

ФУТБОЛ. ФК «Шериф» упустил шанс досрочно оформить чемпионство в чемпионате Молдовы. В домашнем матче «желто-черные» принимали скромный «Сфынтул Георге» и без особого напряжения открыли счет усилиями Мугоши на 38-й минуте. Однако гости не стушевались и, грамотно защищаясь, сумели дождаться своего шанса уже в компенсированное ко второму тайму время! Гол забил наш старый знакомец Александр Суворов, выступающий за сурученцев.

«Терять очки всегда неприятно, – прокомментировал итог встречи Роберто Бордин. – Конечно, игроки чувствуют негативный фон, ведь сегодня не удалось набрать нужные нам три очка. В то же время, глупо ехать в Москву с этим негативным оттенком. Из каждой игры нужно извлекать уроки». Преследователь в лице «Милсами» дома победил «Динамо-Авто» (2:1), но все еще довольно далеко – на расстоянии пяти очков.

А вот что касается предстоящей встречи с «Локомотивом», то тут действительно стоит призадуматься. «Локомотив» в последнем матче РФПЛ разгромил «Зенит» со счетом 3:0 и вышел на чистое первое место. С одной стороны, «железнодорожники» будут в хорошем настроении, но с другой – не сыграет ли с ними эйфория злую шутку?

МИНИ-ФУТБОЛ. «Интерднестрком» одержал третью победу подряд в национальной лиге. «Викинг» оказался очень неуступчивым соперником, однако со счетом 4:5 все же проиграл. А в лиге мини-футбола Приднестровья по-прежнему три лидера, которые набрали по 15 очков. «Гребеник-Тирас» разгромил команду Молдавской ГРЭС (4:0), МВД победили «Днестр-Фуршет» (3:1), а TSC переиграл «СКА-Армеец» (2:1).

В лиге «В» лидером неожиданно стал «Металлист» с 20 очками, переигравший «Хайтек», идущий на третьем месте, с минимальным счетом 1:0. Победы добилась и команда, представляющая ГУ «Приднестровская газета», – «Штурм-Пресса». Ребята оказались сильнее «Тиротекса» – 2:0. До конца осеннего первенства осталось 6 туров!

Андрей ПАВЛЕНКО.