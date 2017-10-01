Приднестровский флагман в Узбекистане

Полторы тысячи делегатов из 50 стран мира посетили Международную хлопковую и текстильную ярмарку в Ташкенте. Среди гостей – генеральный директор «Тиротекса» Андрей Межинский, принявший также участие в пленарном заседании Международного консультативного комитета по хлопку (МККХ).

Масштабные мероприятия, посвященные хлопководству, развитию текстильной промышленности, проходят в Узбекистане под патронатом Президента республики Шавката Мирзиёева.

По словам Андрея Межинского, хлопковая ярмарка призвана расширить международное научно-техническое сотрудничество в сфере текстильной промышленности, совместными усилиями ответить на вызовы, с которыми сталкиваются представители отрасли в эпоху глобализации и технологического прогресса.

«Мероприятие было официально открыто заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, министром сельского и водного хозяйства Зойиром Мирзаевым, – рассказывает Андрей Викторович. – В своем обращении он приветствовал гостей со всего мира. От имени всех делегатов МККХ с приветственным словом выступил официальный представитель страны, где проводилось предыдущее 75-е пленарное заседание, секретарь министерства текстиля Пакистана Хассан Икбал».

Поскольку основную долю в себестоимости продукции, выпускаемой «Тиротексом», занимает именно хлопок, малейшие колебания в его цене, проблемы в качестве волокна, объемах поставок или сложности в логистике принципиально важны для развития предприятия.

К примеру, только с октября 2016 г. по май 2017 г. флагманом приднестровской текстильной промышленности было завезено свыше 200 вагонов хлопка. На сегодняшний день такой уровень закупок и, соответственно, объемов производства доступен лишь немногим производителям. На территории стран СНГ и ЕС нигде нет подобных предприятий полного цикла, которые бы принимали сырье и выпускали готовое швейное изделие высокого качества.

Текстильная продукция под брендом «Тиротекс» востребована в десятках стран мира. «Но как бы мы ни расширяли ассортимент за счет современных отделок ткани и разнообразных дизайнерских решений, без хлопка нашему предприятию не удалось бы сохранить за собой статус проверенного производителя», – отмечает Андрей Межинский.

Представители компании надеются, что 76-е пленарное заседание МККХ и хлопковая ярмарка в Ташкенте помогут открыть перспективы для сотрудничества с ведущими поставщиками сырья и заложить фундамент новых партнерских отношений».