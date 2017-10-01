В центре внимания – северные районы

Президент встретился с главами Рыбницкой и Каменской госадминистраций. Вячеслав Фролов и Владимир Бычков рассказали Вадиму Красносельскому о социально-экономической ситуации, достижениях и проблемах районов.

По словам Вячеслава Фролова, деятельность рыбницкой госадминистрации направлена на сохранение социальной стабильности и создание условий для экономического роста города и района. Выплата пенсий и зарплат производится по графику. План поступления доходов в местную казну по итогам девяти месяцев перевыполнен на 1,5%: в бюджет поступило 147,5 миллиона рублей. Вячеслав Фролов акцентировал внимание главы государства на рост собственных доходов района при уменьшении трансфертных поступлений, снижении уровня субсидирования и сокращении на 10% по сравнению с запланированными суммами местных расходов.

«Социальную направленность расходования средств местного бюджета подтверждают суммы, направленные на выплату заработных плат: в процентном соотношении на них ушло 96% и всего 4% – на прочие расходы», – рассказал рыбницкий глава. Он обрисовал и картину, складывающуюся в реальном секторе экономики, назвав ее положительной. За 9 месяцев текущего года промышленными предприятиями района произведено продукции на 2,1 миллиарда рублей, что в два с лишним раза превышает показатели того же периода прошлого года. Значительная доля – 81% – в общем объёме производства принадлежит ММЗ. Лидирующие позиции занимают также РЦК, предприятия «Шериф», «Тристар», ЕРЭС. Заметно выросли и производственные показатели местного хлебокомбината.

Говорили в ходе совещания о ярмарке «Покупай приднестровское!». Руководитель района рассказал, что вниманию потребителей была представлена продукция 73 хозяйствующих субъектов республики, отметив, что местные жители проявили к мероприятию интерес и просят сделать проведение подобных ярмарок систематическим. По мнению Вячеслава Фролова, такая практика создает здоровую конкуренцию среди производителей, позволяет им рекламировать и активнее реализовывать продукцию, находя новых потребителей среди местного населения.

«Мы стремимся к самодостаточности и способны в полной мере обеспечивать себя необходимым. Акция «Покупай приднестровское!», где представлены более 70 наших предприятий, производящих от продуктов питания до промышленных продуктов сферы высоких технологий, – тому подтверждение. Данная программа должна работать постоянно в нашей республике, курсируя по городам и районам. Это и хорошая реклама, и стабильный рынок сбыта, и, самое главное, подтверждение нашей самодостаточности», – подчеркнул Вадим Красносельский.

Как сообщает президентская пресс-служба, важная тема, на которой остановился глава государства, – благоустройство района. Этот аспект, влияющий на качество жизни граждан, экологию и имидж населенного пункта, зависит, по мнению Президента, именно от местной администрации. Рыбницкий глава рассказал, что на реализацию программы по содержанию жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, а также благоустройства территорий, выделено около трех миллионов рублей. «В настоящее время на завершающей стадии находятся работы по приведению в надлежащее состояние второго этажа рыбницкого общежития по улице Юбилейной. 21 комната будет передана лицам, имеющим внеочередное право на жилье», – сообщил Президенту Вячеслав Фролов. По его словам, всего в списке ожидающих заветные квадратные метры первоочередников и тех, кто претендует на их получение вне очереди, – 707 человек.

Еще один немаловажный вопрос муниципального уровня – озеленение. Глава Рыбницкого района рассказал, что зеленые насаждения обошлись району в 50 тысяч рублей. Проводятся биотехнические мероприятия. Созданы рекреационные зоны и площадки для отдыха и досуга, в том числе на набережной. Президент рекомендовал привлекать к благоустройству и озеленению городов и сел хозяйствующие субъекты. Это своего рода обременение позволит приобщить к общему делу большее количество жителей района и будет способствовать глобальному решению проблемы.

«Если возле каждого магазинчика, кафе, ресторана собственники будут засаживать территорию цветами, деревьями, выставлять цветы в горшках и вазонах, это создаст благоприятную картинку. Можно организовать конкурс на лучшее озеленение прилегающей территории», – отметил Вадим Красносельский, подчеркнув при этом, что основная нагрузка и ответственность за внешний вид и состояние экологии промышленного района лежит все же на администрации.

По словам каменского главы, по итогам полугодия у местных властей были опасения, что району не удастся остаться в рамках параметров местного бюджета. «У Каменского района самый небольшой бюджет в республике, поэтому мы ощущаем любые колебания налоговых поступлений», – объяснил Владимир Бычков. В этом году снизился объем поступлений сразу по нескольким видам налогов. Меньше средств поступило по такой статье, как плата за патент, так как в начале 2017 года было принято решение о снижении его стоимости. Вадим Красносельский обратил внимание главы Каменского района на то, что данная ситуация носит временный характер, а в перспективе даст положительный эффект – приведет к увеличению количества рабочих мест, а значит потенциальных налогоплательщиков. Президент напомнил, что главной целью этого шага было выведение из тени как можно большего числа предпринимателей. Владимир Бычков сообщил, что количество патентщиков в Каменском районе по сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза.

Есть в налоговой сфере Каменки и положительные моменты: по словам руководителя госадминистрации, по подоходному налогу и налогу на доходы организаций отмечен рост до 16%.

Глава района проинформировал Президента об успехах каменских сельхозпроизводителей. В этом году агрофирмы района лидируют по урожайности технических культур. Владимир Бычков рассказал и об увеличении числа крестьянско-фермерских хозяйств. Это стало возможным после того, как руководство района выделило гражданам 480 гектаров земли.

Хорошие результаты в этом году демонстрирует санаторий «Днестр». На сегодняшний день из 450 мест, которыми располагает учреждение, занято 370. Налоговые поступления от работы санатория в местный бюджет достигают миллиона рублей. Владимир Бычков отметил, что позитивные изменения стали следствием упрощения миграционных правил. Сегодня туристы предпочитают каменский санаторий ранее популярным оздоровительным учреждениям Молдовы. При сохранении ситуации «Днестр» сможет расширить и разнообразить инфраструктуру, констатировал глава района.

Работа ЗАО «Каменский консервный завод» в этом году также характеризуется положительной динамикой. Но несмотря на снижение уровня убыточности, активному развитию предприятия мешают исторические долги. Выйти на работу в полную мощность пока не получается. Из потенциальных семидесяти миллионов условных банок продукции завод производит только шесть. Есть проблемы и с экспортом. Практически вся продукция реализуется на внутреннем рынке. Владимир Бычков объясняет это сложной логистикой и высокой себестоимостью продукции каменского предприятия. При этом качество производимых на севере Приднестровья консервов выше, чем, к примеру, украинских.

Вадим Красносельский считает, что выход на рынки других государств должен стать одним из приоритетов в работе ЗАО «Каменский консервный завод». Препятствующие этому сложности и барьеры необходимо постепенно преодолевать, подчеркнул Президент. Расширить внутренний рынок можно за счет обеспечения продукцией каменского производителя учреждений социальной направленности. Серьезное внимание, по мнению главы государства, следует уделить модернизации производства.