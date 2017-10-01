Использовать мост только в мирных целях

В ходе выездной инспекции Президент и руководители ряда министерств посетили один из совместных миротворческих постов и оценили состояние моста.

Вадим Красносельский напомнил, что официально Приднестровье выступило с инициативой об открытии данного объекта в текущем месяце, хотя дискуссии об этом ведутся в течение последних 25 лет. Единственным условием, выдвигаемым приднестровской стороной, является неиспользование моста в военных целях, что документально должны гарантировать участники формата «5+2». Мост находится в Зоне безопасности. Президент ПМР назвал его разблокирование вопросом, от решения которого зависит жизнь большого числа людей.

«Я всегда, когда говорю о диалоге с Молдовой, призываю молдавских коллег и всех участников переговорного процесса уйти от политических лозунгов и решать проблемы экономического, гуманитарного, социального, культурного характера. Когда вопрос начинает политизироваться, сложно найти разумное решение», – отметил Вадим Красносельский.

По словам главы государства, мост не только соединяет правый и левый берега Днестра, два села, но и обеспечивает эффективную транспортную логистику между Молдовой, Украиной, Приднестровьем и югом России. Разблокирование объекта будет выгодно экономическим субъектам каждого из этих государств, констатирует пресс-служба Президента.

По предварительным оценкам, мост, соединяющий Бычок и Гура-Быкулуй, готов к эксплуатации. «Последнее слово за экспертами. Открытие объекта для движения легкового транспорта возможно уже сегодня. Остальные технические вопросы можно будет решить в процессе его эксплуатации», – считает Вадим Красносельский.

По словам министра иностранных дел Виталия Игнатьева, инициатива Приднестровья носит исключительно гуманитарный характер. Она направлена на создание условий для общего развития экономических, торговых и транспортных связей, а также полностью опирается на интересы экономических агентов и людей, проживающих в данном районе.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что мост находится на дороге М-14, которая является общей частью IX Панъевропейского транспортного коридора.

Говоря о неиспользовании моста через реку Днестр в военных целях, Виталий Игнатьев подчеркнул, что данное условие зафиксировано соответствующими договоренностями в рамках переговорного процесса, а также соглашением 1998 года о неиспользовании объектов, в частности, мостов, в военных целях.

Министр иностранных дел отметил, что инициатива о разблокировании работы моста была выдвинута Приднестровьем в официальном порядке. Соответствующее обращение Президента ПМР направлено в адрес всех участников переговорного формата «5+2». В ближайшее время планируется проведение совместного заседания соответствующих экспертных (рабочих) групп.

По мнению участников выездного совещания, реализация проекта невозможна без поддержки международных партнеров. В перспективе предстоит модернизация не только самого моста, последняя техническая экспертиза которого проводилась в 2012 году, но и подъездных путей к нему.