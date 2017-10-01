Помощь по ряду проектов

Приднестровская делегация во главе с Председателем Правительства Александром Мартыновым встретилась в Москве с министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным, а также представителями Фонда пенсионного страхования и ряда департаментов, сообщает пресс-служба исполнительной ветви власти.

«В рамках встречи обсуждались вопросы, которые касаются социальной защиты граждан, проживающих на территории нашей республики. Таковыми вопросами являются проблемы протезирования инвалидов и защитников ПМР и детей, которым необходимо оказать помощь на нашей территории. Это вопросы практического применения, и они уже начали реализовываться в нашей республике», – рассказала Елена Куличенко.

По ее словам, также достигнуты договоренности о сотрудничестве и на уровне общественных организаций – общества слепых и инвалидов. Обсуждали вопросы оснащения специализированных библиотек техникой и литературой. Как отметила министр, российские коллеги готовы помочь.