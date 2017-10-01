ГОРОД ЗЕМЛИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ

Дубоссары отметили День города. Торжественные мероприятия начались в кафедральном соборе Всех Святых, где праздничную литургию провел Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва.

Состоялась церемония открытия плиты, установленной у стен храма в честь 220-летия со дня основания собора и 225-летия со дня открытия в Дубоссарах типографии Михаила Стрельбицкого, и гашение почтовых марок.

Священнослужители и прихожане прошли по улицам города крестным ходом до площади Победы, где состоялось праздничное богослужение.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, открыла торжественная церемония поднятия Государственного флага ПМР и флага г. Дубоссары.

Со словами приветствия к землякам обратился глава госадминистрации Руслан Чабан.

«Дубоссары славятся своей многовековой историей, в летопись вписаны страницы героических побед и подвигов, преодолений и свершений. Крепкие духом, беззаветно любящие свой край дубоссарцы преодолевают все трудности и невзгоды, защищали родную землю в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали город в послевоенные годы. Наши деды и отцы оставили нам наследие, которое и сегодня служит во благо нашей страны», – подчеркнул руководитель города и района.

«В 90-е годы дубоссарцы ценой жизни своих близких отстояли наш город и республику. Дубоссарцы всегда помнят прошлое, но живут настоящим и строят планы на будущее. У нашего города большой потенциал, но самое главное достояние – это люди. Рациональное и эффективное использование ресурсов – залог процветания Дубоссар и роста благосостояния. В этом году у нас значительный рост объемов производства, имеется устойчивый рост доходов местного бюджета, и все это – результат работы каждого из вас. Сегодня как никогда важно не останавливаться, а двигаться вперед, не бояться трудностей, ставить новые цели и достигать их. Нам как воздух нужен рывок вперед. Только вместе, последовательно следуя по пути созидания и развития, повышения благосостояния каждой приднестровской семьи, мы обязательно добьемся процветания и признания нашей республики», – выразил уверенность Руслан Чабан.

Присоединился к поздравлениям дубоссарцам Президент Вадим Красносельский.

«Дубоссары всегда были городом с особой судьбой, всегда находились на переднем крае. Так было и во времена Потёмкина и Суворова, и в трудные годы Великой Отечественной войны. Пройдя трудный и героический путь, став первенцем энергетики на Днестре, Дубоссары не утратили своего боевого характера и в 90-е годы, борясь с национал-фашизмом. Четырежды Республика Молдова испытывала на прочность дубоссарцев, и город выстоял, показав всему миру образец мужества и героизма, отстаивая Приднестровскую Молдавскую Республику. Дубоссары по праву удостоены звания Города воинской славы и награждены Орденом Республики», – сказал глава государства.

Вадим Красносельский пожелал здоровья, благополучия и счастья и выразил уверенность в том, что у города светлое будущее.

Как отметил Председатель Верховного Совета Александр Щерба, из поколения в поколение передается самое основное, что сегодня является сутью приднестровского народа, дубоссарцев, – стремление отстаивать право жить на своей земле.

В ходе торжественных мероприятий в честь Дня города на площади Победы лучшим работникам дубоссарских предприятий и организаций глава государства вручил награды.

Юные дубоссарцы из рук Президента получили паспорта.

За высокие достижения в экономике, производстве, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, здравоохранении и обеспечении правопорядка двадцати жителям города вручили свидетельства о занесении их портретов на Доску почета.

Празднование Дня города продолжилось на улице Советской, где демонстрировались выставка достижений народного хозяйства «Традиции хранить и умножать», выставка-продажа изделий коллективов декоративно-прикладного творчества, работ учащихся и преподавателей художественной школы, были также представлены мастер-классы ремесленников, народные подворья, для детей работали различные аттракционы.

Дискотека, народные гулянья и праздничный салют завершили праздничный день.

Инна Влада,

г. Дубоссары.