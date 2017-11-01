Права человека превыше всего

Права людей с ограниченными возможностями и роль прессы в их социально-экономической интеграции обсудили участники пресс-клуба, организованного в Тирасполе представителями ООН.

В ходе мероприятия было отмечено, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в РМ в 2016 году провело ряд тренингов для людей с ограниченными возможностями – ЛОВ (именно такая формулировка считается наиболее приемлемой). Такие мероприятия продолжились и в текущем году. На обучающих семинарах общественным организациям, которые занимаются проблемами людей с ограниченными возможностями и самим ЛОВ рассказывали, как человек может реализоваться в жизни, приводя конкретные примеры, отмечали необходимость содействия им в трудоустройстве, психологической и юридической поддержке.

Организации тренингов послужили рекомендации старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье, которые он выдвинул после посещения республики в 2012 году. Среди предложений – донесение общественности информации о необходимости соблюдать права ЛОВ.

Существуют разные подходы к людям с ограниченными возможностями: благотворительный, медицинский и на основе прав человека. Первый, по мнению самих ЛОВ, возникает из-за жалости к ним, что только унижает. Второй – реабилитация, но медицина не может решить всех проблем. Третий – установка пандусов, использование низкопольных троллейбусов – обеспечит лёгкость передвижения и доступ ЛОВ в любые учреждения.

«На уровне госадминистраций ЛОВ предоставляют реабилитационные услуги. А мы хотим изменить отношение к ним с медицинского на социальное и правовое. Когда строим реабилитационный центр, принимаем как факт медицинское состояние человека, а это лишь один из факторов. Но существуют не только физические или интеллектуальные факторы, есть и другие, не позволяющие ему учиться, интегрироваться в общество, получать достойный доход или работу», – отметил координатор программы «Поддержка прав человека» Александр Стратулат.

В Приднестровье, в частности в Тирасполе и Бендерах, курсируют удобные для людей в колясках троллейбусы, а у многих медицинских, образовательных и культурных учреждений установлены пандусы. В Приднестровском госуниверситете наравне со всеми обучаются студенты с ограниченными возможностями.

Говоря о роли СМИ в освещении того или иного события, мероприятия, связанного с ЛОВ, отметили важность использования правильных слов, не имеющих дискриминационной окраски. То есть правило «сначала – человек, потом – его особенности» здесь оказывается очень верным. В то же время не стоит делать ЛОВ супергероями, они такие же люди, как и все вокруг. Но лишь определённые факторы (барьеры), за исключением серьёзных физических, психических или интеллектуальных нарушений, не позволяют им социализироваться, реализоваться в жизни.

Светлана Осадчая.