И первый троллейбус отправился в рейс

1 ноября 1967 года – полвека назад – в Тирасполе заработал новый вид городского транспорта.

Подготовительные работы проводились годом раньше – в 1966 году. «Днестровская правда» в день пуска троллейбуса сообщала: «Ещё в прошлом году начались работы по строительству первой троллейбусной линии. Строители устанавливали железобетонные и металлические опоры. 350 опор появилось на улицах города… В рытье траншей под токонесущие кабели принимал участие весь город. Рабочие, служащие, студенты выходили на субботники и воскресники».

Основные же профессиональные работы были выполнены строителями СУ-29. Ими были уложены низковольтные кабели и построены тяговые подстанции и временное депо. Горожане отмечали, что благодаря комплексному подходу к решению проблем город стал красивее, наряднее, благоустроеннее. При этом именно появление на его улицах троллейбусов сыграло в этом немалую роль: по маршруту движения троллейбуса были проложены широкие асфальтированные дороги. Для первого маршрута только по улицам Гвардейской и Западной была заасфальтирована дорога длиною в километр.

Изящные бетонные и металлические опоры, увенчанные мощными светильниками, заменили старые столбы. Многочисленные силовые, осветительные, телефонные и радиопровода спрятались под землю. Светлее и просторнее стал город.

На улицах Ленина и 25 Октября, где до того были одноламповые светильники только с одной стороны дороги, теперь по вечерам ярко светились двухламповые современной конструкции, расположенные по обеим сторонам дороги. Целых 300 новых светильников загорелось в канун праздника по линии первого троллейбусного маршрута.

Троллейбусы, которые должны были курсировать по городу, изготовили на заводе им. Урицкого в городе Энгельсе. Они отличались высокой для своего времени комфортностью. Большие окна обеспечивали пассажирам хороший обзор, а в салоне могли разместиться 90-125 человек.

Вот как оценивал в те праздничные дни качество первого маршрута И. Добросоцкий – начальник Тираспольского троллейбусного управления, прибывший в город для организации нового вида транспорта из Башкирии: «Достоинство тираспольской троллейбусной сети в том, что контактные провода смонтированы на эластичной подвеске. Это очень важно для её нормальной эксплуатации. Монтаж выполнен технически грамотно. Очень хорошая трасса. Ровные асфальтированные дороги удобны для вождения машин».

Была проведена огромная подготовительная работа. Но ведь надо было ещё обеспечить кадры для такого вида транспорта, которого прежде в Тирасполе не было. Машинами с самого начала управляли опытные водители, такие как В. Орлов, приехавший из Калинина, Т. Приходько – из Киева, Н. Калин, ранее водивший троллейбусы в Ереване, были водители из Ташкента, Чебоксар и Харькова. Опытные специалисты были водителями первого класса. Всего водителей было 35, наряду с 15 опытными профессионалами 20 водителей были подготовлены на месте, как молодые специалисты, прошедшие обучение в Кишинёве.

Большой многолюдный митинг, посвящённый пуску троллейбуса и вводу в строй путепровода, состоялся на площади Советской Конституции 1 ноября. Газета «Днестровская правда», свидетельница и историограф тираспольской биографии, написала о кульминации праздника: «В заключение митинга состоялся пуск первого троллейбуса. Под звуки оркестра и горячие аплодисменты первый секретарь ГК КПМ П. Петрик перерезал алую ленточку, и первый троллейбус, ярко расцвеченный кумачом флагов, лозунгов, транспарантов, отправился в свой первый рейс».

Не менее важно было то, что уже в 1967 году начались работы по строительству второй линии, которая планировалась быть в два раза длиннее. Она должна была пройти по улицам 25 Октября, Мира, Одесской, Каховской, Юности. Микрорайону Октябрьскому предстояло получить надёжную связь с центром города. И этот план, и последующие были выполнены.

Алла МЕЛЬНИЧУК.