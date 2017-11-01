Спасение Днестра – дело общее

В Тирасполе в конце прошлой недели прошла VIII Международная научная конференция, посвящённая проблемам Днестра. Она была организована естественно-географическим факультетом ПГУ им. Т.Г. Шевченко и Международной ассоциациацией хранителей реки Eco-TIRAS.

Параллельно с ней в Тирасполе проводился V форум неправительственных экологических организаций, посвящённый той же проблематике. Экологи разных стран уже не первый год озабочены состоянием реки. Но в отличие от предыдущих лет, сейчас речь идёт о самом существовании Днестра.

«Прошло 16 лет со дня проведения в 2001 году первой конференции, которая также состоялась в Тирасполе. Что произошло за эти годы? Как изменилась наша среда обитания? Каковы последствия воздействия человека на природу? И самое главное, каковы результаты работы специалистов? Как раз поиску ответов на эти вопросы и будет посвящена эта конференция», – обозначил перед ее участниками задачи ректор Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Степан Берил, открывая научный форум.

Вопрос ребром поставлен из-за планов Украины вдобавок к уже имеющимся гидросооружениям построить в днестровских верховьях каскад из шести ГЭС. Что, например, может произойти с Нижнеднестровским национальным природным парком (Украина), рассказал на конференции его директор Владимир Губанов. Кстати, в прозвучавшем до этого докладе члена-корреспондента Академии наук Молдовы Елены Зубковой было сказано, что животный мир самого низовья Днестра богаче, чем дунайской дельты. Здесь больше краснокнижных видов животных и растений. При этом директор национального парка отметил, что из-за уже имеющихся гидротехнических сооружений в реке почти полностью исчезли осетровые. Сошла на нет и днестровская популяция некоторых других видов рыб. В качестве примера были названы язь и чехонь.

В свою очередь в своём докладе декан естественно-географического факультета Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Сергей Филиппенко отметил, что в 80-е годы в Днестре обитало 98 видов рыб. Сейчас же ихтиологи насчитывают 79. Контрольный же лов, проводимый специалистами ПГУ и Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов (исследования велись при помощи промысловых крупноячеистых сетей, то есть изначально не учитывались мелкие виды), показал наличие 28 видов рыб. Вместе с тем, как особо подчеркнул Сергей Филиппенко, есть и положительные результаты исследований. Во время контрольного лова в сети попадались краснокнижные виды – чоп, язь и стерлядь. Среди факторов, негативно влияющих на биоразнообразие бассейна Днестра и не связанных с его зарегулированностью, приднестровский учёный назвал интенсивную вырубку лесов в верховьях реки и промышленные сбросы. По его словам, в настоящее время из 150 предприятий, сбрасывающих отходы производства в реку, только 65% имеют очистные сооружения.

Как отмечали участники конференции, всё же кое-какие меры для воспроизводства ихтиоресурсов реки ныне предпринимаются. В качестве примеров приводился ряд мероприятий, проводившихся в Приднестровье: зарыбление (в том числе и молодью осетровых видов рыб в 2009 году), создание искусственных нерестилищ, полный запрет на лов рыбы в нерестовый период, мораторий на промысловую добычу.

По мнению Сергея Филиппенко, необходимо более широко к решению проблем Днестра привлекать общественность. Он напомнил, что весной этого года в Приднестровье, Молдове и на Украине одновременно прошли акции протеста против планов создания в верховьях реки каскада гидроэлектростанций.

Во многих выступлениях на конференции отмечалось, что решить проблемы Днестра необходимо в рамках сотрудничества стран Днестровского бассейна. «Регион бассейна Днестра сталкивается со множеством политических проблем. Поэтому нам надо сделать всё, и пока нам это удаётся, чтобы не рассориться из-за политических разногласий. Нам надо сохранить единство ради Днестра», – призвал экологов днестровских стран Илья Тромбицкий, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS, объединяющей 50 природоохранных организаций из Приднестровья, Молдовы и Украины.

Проблема Днестра волнует не только экологов стран, по территории которых протекает река, о чём свидетельствует участие в конференции учёных не только из государств Днестровского бассейна, а также из России, Германии и Румынии. Например, представительница международной общественной организации Banc Watch Анна-Мария Земан рассказала о том, как удалось приостановить строительство 30 ГЭС в Грузии. Проведённые организацией исследования выявили сознательно занижаемые ведущей строительство грузинско-корейской компанией масштабы экологического и социального ущерба. Эти данные были переданы международным банкам, финансирующим возведение гидроэлектростанций. К слову, возведение всё тех же 6 ГЭС на Днестре готовы также профинансировать транснациональные банковские структуры. Поэтому, даже если у Banc Watch по каким-то причинам руки до украинских энергопланов не дойдут, то подобный же мониторинг сообща могли бы сделать природоохранные организации днестровских стран…

Работа конференции продолжалась два дня и завершилась принятием итогового документа, в котором её участники призвали правительства днестровских стран создать Международный бассейновый совет с вовлечением в него приднестровских госструктур, представителей экологических организаций и местных властей. Также было сказано: «Конференция настаивает на введении моратория на дальнейшее гидростроительство на Днестре и призывает кабинет министров Украины провести трансграничную стратегическую экологическую оценку планов строительства новых гидроэнергетических сооружений в бассейне Днестра». Ещё один пункт гласил: «Конференция выступает против приватизации Днестровского гидроэнергокомплекса и любого из его компонентов, поскольку это приведет к снижению управляемости и ответственности Украины за последствия его эксплуатации».

Александр Никитин.