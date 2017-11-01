ВПЕРЕДИ – МОСКВА!

В Дубоссарах финишировал проект ТПП ПМР «Покупай приднестровское!». Несмотря на зарядивший с ночи дождь, который продолжался все утро, выставку-ярмарку посетили сотни дубоссарцев и гостей города.

В Дубоссарах на площади Защитников и по пешеходной улице Советской прошла восьмая, заключительная выставка-ярмарка «Покупай приднестровское!». В ней приняли участие 78 предприятий и предпринимателей из разных городов и районов республики.

Предприниматели Приднестровья – инициативные и энергичные люди, которые смогли организовать свой бизнес, воплощая в жизнь новые проекты и идеи, и прочно заняли свою позицию в экономике республики. Это талант и в то же время колоссальный труд, достойный поддержки и уважения.

Сегодня важнейшими задачами для предпринимателя являются усиление работы по поиску новых рынков сбыта, увеличение объемов производства, расширение ассортимента продукции в соответствии с потребностями покупателей, внедрение новых технологий и современного оборудования.

Участников выставки приветствовал глава государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары Руслан Чабан.

«К нам со своей продукцией приехали производители из всех городов и районов Приднестровья. Наша продукция – самая лучшая, самая качественная. Мы будем наращивать производство, создавать рабочие места, увеличивать доходы в бюджет и реализовывать социальные программы. Мы будем делать все для того, чтобы процветали наш город и наша республика, чтобы росло благосостояние приднестровцев», – сказал глава Дубоссарской госадминистрации.

Президент ТПП ПМР Юрий Ганин в своем выступлении отметил, что в заключение проекта торговый караван дошел до Дубоссар: «Наша цель – сократить расстояние от поля, от производственного участка до прилавков магазинов, сократить этот путь, чтобы в них было больше наших товаров, чтобы как можно больше людей знали наш товар, любили и покупали. Восьмая выставка – это всего лишь одна из частей большой программы. В течение этого года во многих магазинах и торговых точках появились надписи «Покупай приднестровское!», проводились дегустации, специальные выставки, и это стало большим движением вперед».

«В Дубоссарах в этом году проводится последняя, восьмая выставка, но проект на этом не заканчивается, вместе со всеми приднестровцами мы хотим продвигать наш товар и развивать экономику. Покупайте приднестровское, любите приднестровское!» – подчеркнул Юрий Ганин.

От имени Правительства участников выставки приветствовал заместитель председателя Правительства Алексей Цуркан.

«Наша задача состоит в том, чтобы объединить производителей и покупателей приднестровской продукции, – сказал Алексей Цуркан и поздравил дубоссарцев с праздновавшимся накануне Днем города.

На выставке-ярмарке был представлен весь спектр выпускающейся в нашей республике различной продукции: продукты питания, сельскохозяйственная продукция, мебель, обувь, одежда, промышленные товары, сувениры, изделия народного промысла и многое другое.

В этот же день состоялся круглый стол, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Алексей Цуркан, глава госадминистрации Руслан Чабан, руководители и специалисты ТПП ПМР и министерства экономического развития, предприниматели.

Присутствующие обсудили итоги проекта «Покупай приднестровское!» и различные вопросы, касающиеся решения проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Участники круглого стола выразили мнение, что проект ТПП ПМР «Покупай приднестровское!» должен быть продолжен и в дальнейшем. Всеобъемлющую презентацию продукции приднестровских производителей в ближайшее время планируется провести в Москве.

Завершением выставки-ярмарки в Дубоссарах стало награждение наиболее активных ее участников, а также прошла традиционная церемония передачи переходящего символа проекта из Дубоссар в ТПП ПМР.

Инна Влада, г. Дубоссары.