Выявляя проблемы на местах

Вадим Красносельский встретился с депутатами Верховного Совета ПМР от Каменского района и г. Каменки. Порфирий Шкильнюк и Валерий Бабчинецкий рассказали Президенту о трудностях, с которыми сегодня сталкивается район.

Вадим Красносельский отметил значимость живого диалога с народными избранниками, который способствует выявлению проблем на местах.

Порфирий Шкильнюк напомнил об аграрной направленности Каменского района. Единственным крупным предприятием является ЗАО «Каменский консервный завод». Несмотря на то, что в 2017 году объемы промышленного производства выросли на 50%, предприятие сталкивается с определенными трудностями. Объемы выпускаемой продукции составляют только 10% потенциала каменского производителя.

Для развития заводу не хватает оборотных средств. Основным потребителем продукции остается внутренний рынок. На экспорт предприятие отправляет только 15% консервированных изделий.

Положительным моментом в работе завода Порфирий Шкильнюк назвал отсутствие задолженности по заработной плате.

Вадим Красносельский считает, что сегодня государство может оказать помощь ЗАО «Каменский консервный завод». «Когда понятна цель, найдутся и средства. А наша основная задача – сохранить предприятие», – подчеркнул Президент. Так, на сегодняшний день государству по силам найти решение проблемы исторических долгов предприятия. Развитию консервного завода будет способствовать и включение Каменского района в программу по реконструкции и восстановлению мелиоративного комплекса республики.

По мнению Вадима Красносельского, определенные усилия для развития должен приложить и сам производитель: модернизировать форму выпускаемой продукции, интенсифицировать работу по выходу на внешние рынки.

Как сообщает президентская пресс-служба, в ходе совещания депутаты Верховного Совета проинформировали главу государства и о проблемах питьевого водоснабжения и газификации в отдельных селах Каменского района. Вадим Красносельский дал поручение Правительству разработать комплекс мер, направленных на решение обозначенных депутатами проблем.

Состояние дорог стало еще одной темой диалога Президента с парламентариями. Вадим Красносельский обратил их внимание на то, что в предыдущие годы средства Дорожного фонда распределялись не всегда справедливо: 80% направлялось на ремонт республиканских дорог, находящихся, как правило, в хорошем состоянии. Остаток средств тратился на дороги местного значения, которые требуют серьезного ремонта.

Глава государства считает, что сегодня механизм распределения средств Дорожного фонда следует изменить: основную их часть планируется расходовать на восстановление дорог местного значения.