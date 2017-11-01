Парламентские хроники

В Верховном Совете ожидают поступления проекта Закона «О республиканском бюджете на 2018 год».

Его предварительное обсуждение уже прошло в ходе рабочего совещания, проведенного на правительственной площадке по инициативе Президента. Вадим Красносельский обозначил его главную цель – выполнить социальные обязательства государства перед гражданами. Для ее достижения Правительство намерено использовать традиционные методы: поиск дополнительных источников доходов и оптимизация государственных расходов. Вероятно, проект главного финансового документа года предварительно обсудят также члены президиумов Правительства и Верховного Совета. Регулярно собираться представителям этих ветвей власти настоятельно рекомендовал глава республики.

Члены Президиума Верховного Совета в рамках предстоящих совместных заседаний с коллегами из высшего исполнительного органа власти намерены также всесторонне обсудить тарифную политику в сфере ЖКХ и перспективы ее функционирования. Как отмечают парламентарии, эти две темы постоянно поднимаются избирателями в ходе встреч депутатов различных уровней как Верховного, так и местных Советов, а также в рамках приемов граждан по личным вопросам. Очевидно, что законодательному и исполнительному органам власти необходимо разрабатывать стратегический документ о путях развития жилищно-коммунальной сферы, бесперебойная и качественная работа которой касается каждого жителя республики. Руководитель парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Александр Коршунов на последнем заседании Президиума Верховного Совета в связи с этим заметил: «В последние 9 месяцев проводятся реформы по различным направлениям – административному, государственных финансов, а вот четкого видения, как будет развиваться такой сложный комплекс, как ЖКХ, у органов государственной власти, похоже, нет. Как раз эти вопросы в большей мере волнуют избирателей. Это означает, что Верховный Совет и Правительство должны совместно обсудить эти вопросы. В противном случае жители останутся с коммунальными проблемами один на один», – считает Александр Коршунов.

Важность совместного с Правительством рассмотрения этих проблем поддержал и спикер парламента Александр Щерба. Он считает, что сфера ЖКХ нуждается скорее не в реформировании, а в улучшении собственной инфраструктуры, для того чтобы потребители получали качественные коммунальные услуги.

Александр ЗАВЕЛЯ.