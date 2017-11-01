На повестке дня главы государства – столица и Слободзейский район

Налоговые поступления, ситуация в сельском хозяйстве, питание школьников, озеленение городов – об этом и многом другом шла речь на встрече Президента с Олегом Довгополом и Василием Тищенко.

Глава Тираспольской госадминистрации проинформировал Президента о выполнении на 99% плана по налогам. По словам Олега Довгопола, в этом году в Тирасполе на 150 человек увеличилось число индивидуальных предпринимателей.

Положительную динамику показывают и столичные предприятия. МУП «Спецавтохозяйство», Тираспольское дорожное ремонтно-строительное управление, МУП «Школьник» рассчитались с долгами, что открыло перед предприятиями перспективы для развития.

МУП «Спецавтохозяйство» в этом году запустило новую сортировочную линию, а также открыло питомник, в котором выращиваются саженцы. «Реализация данных проектов дала в общей сложности около сотни новых рабочих мест», – сообщил Президенту глава столичной госадминистрации.

Говоря об озеленении города, глава госадминистрации сообщил, что уже высажено порядка восьми сотен деревьев. В ближайшее время планируется высадить две тысячи роз.

Олег Довгопол рассказал Вадиму Красносельскому и об улучшении качества услуг, оказываемых МУП «Школьник». В этом году на 500 тысяч рублей обновили оборудование в школьных кухнях и столовых. Улучшение качества меню привело к тому, что число желающих питаться в школьных столовых увеличилось на 500 человек. Стоимость питания осталась прежней – 12-13 рублей. Глава Тираспольской госадминистрации подчеркнул, что контроль за качеством питания учащихся осуществляют не только ответственные за это учреждения, но и сами родители.

Вадим Красносельский не обошел вниманием и тему развития столичного спорта. Олег Довгопол сообщил, что в 2017 году в Тирасполе открыт новый зал для занятий боксом. Активно реализуется программа по модернизации спортивных объектов.

Глава госадминистрации проинформировал Президента о том, что в будущем году на базе столичной школы № 4 планируется открыть спортивный лицей, в котором ребята смогут не только учиться, но и жить.

Президент заслушал доклад главы Слободзейского района и г. Слободзеи. По словам Василия Тищенко, ситуацию в районе в целом можно назвать благоприятной. Рост сельскохозяйственного производства составил 28%. Заметных успехов удалось добиться в производстве зерновых. Хуже обстоят дела с техническими культурами, проинформировал Вадима Красносельского глава района. Он добавил, что благодаря благоприятным погодным условиям слободзейские аграрии посеяли больше озимых.

Во второй половине текущего года местные власти уделили серьезное внимание ремонту объектов социального назначения, в особенности школ и детских садов. Благодаря своевременно проведенным ремонтным работам тепло в данные учреждения поступило в срок.

По информации пресс-службы Президента, в ходе совещания Вадим Красносельский дал поручение главе Слободзейского района и г. Слободзеи рассмотреть возможность ремонта кровли жилого дома в селе Красное. Жильцы дома неоднократно обращались с такой просьбой, в том числе и к Президенту.

Василий Тищенко рассказал главе государства о серьезных проблемах, существующих в сфере ЖКХ Слободзейского района. Они стали результатом начатой и незавершенной пять лет назад реорганизации системы ПУЖКХ. Сегодня ресурсы данных предприятий ограничены. Вадим Красносельский считает, что к решению вопроса следует подходить взвешенно. «Необходим новый взгляд на проблему со стороны районных властей и местных специалистов. Решение должно приниматься только с учетом их мнения», – подчеркнул Президент.

Состояние слободзейских дорог – еще одна тема совещания. Василий Тищенко доложил, что программа по ремонту дорог выполнена, хотя средств на эти цели в текущем году было меньше. Вадим Красносельский считает, что в 2018 году можно изменить механизм расщепления налоговых поступлений Дорожного фонда: в районах будет оставаться больше средств на ремонт дорог. Новую схему планируется применять в течение нескольких лет.

По словам главы Слободзейской госадминистрации, такой шаг с учетом состояния дорог, в особенности в сельской местности, принесет положительный эффект.