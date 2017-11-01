Науке необходимы молодые кадры

Вадим Красносельский встретился с председателем Общественной палаты Виталием Глебовым.

Председатель Общественной палаты проинформировал Президента о сложной ситуации, в которой оказался Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. По словам Виталия Глебова, учреждение нуждается в молодых квалифицированных кадрах. «Проблема стоит остро и требует оперативного реагирования со стороны государства», – добавил председатель Общественной палаты.

Глава государства отметил, что Приднестровье является агропромышленным государством. При этом для развития сельского хозяйства важна наука. «Сегодня институту необходимо, при условии сохранения своих традиционных направлений, искать новые подходы в своей работе. Нужна новая философия. Возможно, стоит изучить опыт аналогичных российских учреждений», – сказал Вадим Красносельский, подчеркнув, что ПНИИ сельского хозяйства необходимо сохранить.

Президент выразил уверенность в том, что Приднестровье должно стать самодостаточным государством, в особенности в сфере продовольственной безопасности. «У нас для этого все есть: земля, люди, технологии», – считает Вадим Красносельский.

По его словам, особое внимание сегодня необходимо уделить модернизации оросительных систем и развитию плодоовощного направления в сельском хозяйстве. Производство овощей и фруктов приносит серьезную финансовую прибыль, а также способствует росту занятости населения.

В ходе встречи Виталий Глебов сообщил Президенту и о том, что в ближайшее время Общественная палата ПМР обсудит деятельность религиозных организаций республики. Вадим Красносельский обратил внимание собеседника на необходимость соблюдения корректного подхода к обсуждению данного вопроса.

Православие, согласно последней переписи населения, является преобладающим в республике вероисповеданием. «Если религиозная организация или группа не нарушает законов, то и запрещать ее не стоит. Скорее, следует предпринимать шаги для сближения православия с другими конфессиями», – считает глава государства. «Серьезного реагирования требуют случаи, когда та или иная религиозная группа допускает нарушение прав человека», – добавил Вадим Красносельский.