Добро пожаловать в «Личный кабинет»

На сайте министерства внутренних дел вводится в действие новый раздел – «Личный кабинет». Этот интернет-сервис открывает зарегистрированному пользователю доступ к дополнительным информационным услугам, предоставляемым МВД ПМР.

Благодаря этому расширяются возможности проверки и уведомления о штрафах по нарушениям ПДД, зафиксированным системой «Безопасный город». Также вводится новый формат оценки деятельности сотрудников ГАИ. Другая дополнительная функция даёт возможность гражданам лично выступить в роли народных инспекторов.

Более подробно о преимуществах данной вкладки нам рассказала начальник отдела развития и функционирования системы «Безопасный город» МВД ПМР Инга Гержован.

– Кто из граждан может получить доступ к новому разделу на сайте МВД?

– Пользователем «Личного кабинета» может стать как физическое, так и юридическое лицо. Привязка в данном сервисе осуществляется к мобильному телефону оператора связи IDC. Номер телефона будет являться логином пользователя. При регистрации необходимо указывать достоверную информацию. После прохождения процедуры идентификации на указанный мобильный телефон высылается пароль для доступа к «Личному кабинету». В последующем пользователь может самостоятельно сменить пароль авторизации. В случае введения ложных сведений при регистрации в предоставлении доступа будет отказано.

– Чем привлекателен данный интернет-сервис для автовладельцев?

– В подразделе «Онлайн услуги» пользователь может не только ознакомиться с неоплаченными штрафами, но и сформировать свой список транспортных средств. Данные сохраняются в «Личном кабинете», и в последующем не потребуется вводить их каждый раз повторно. Запрос по имеющимся правонарушениям, зафиксированным системой «Безопасный город», будет одновременно обрабатывать информацию по тем автомобилям, которые указаны пользователем. Эта функция будет удобна особенно для организаций и фирм, где эксплуатируются от нескольких единиц до нескольких десятков транспортных средств. Ещё одно нововведение – это возможность бесплатно получать sms-сообщения о привлечении к административной ответственности за нарушения ПДД, зафиксированные системой «Безопасный город». Такой вид оповещения гораздо оперативнее, чем отправка постановления по почте. А если учесть, что владельцы транспортных средств зачастую не проживают по месту регистрации, извещение может долгое время пролежать в почтовом ящике и вовремя не дойти до адресата. Благодаря sms-оповещению пользователь быстро узнает о зафиксированном нарушении и сможет сократить свои расходы, оплатив штраф в размере половины суммы (если за данный вид правонарушения такая возможность предусмотрена).

– Будет ли интересен «Личный кабинет» для других граждан, у которых нет транспортных средств?

– Безусловно, будет интересен. Вкладка создана на сайте МВД абсолютно для всех граждан. В подразделе «Обратная связь» пользователю предоставляется возможность оценить служебную деятельность сотрудников ГАИ. Гражданин может официально высказать свое мнение о действиях того или иного стража дорог не только критически, но и похвалить или поблагодарить за помощь. Поступающая информация будет тщательно проверяться с принятием соответствующих мер к указанным сотрудникам. Такой формат «Обратной связи» вводится, во-первых, для того, чтобы сложить объективную картину восприятия гражданами профессиональной деятельности госавтоинспекторов, во-вторых, чтобы проанализировать, какие недочёты есть в работе сотрудников ГАИ. В дальнейшем, учитывая всё это, а также поступающие предложения и пожелания граждан, можно будет улучшить качество данного направления деятельности МВД.

Пользователь «Личного кабинета» также может выступить в роли народного инспектора, отправив, к примеру, фото- или видеофайл с любым зафиксированным правонарушением. Такая практика уже действует на территории других государств. Теперь она будет опробована и в Приднестровье.

Светлана Чеботарь.